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壕！吴佩慈掷4亿巨资买海景豪宅 成娱乐圈隐形富豪

2016-09-30 09:30 [来源： 凤凰娱乐 ]

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　　吴佩慈

　　有媒体报道，被称为“九头身”美女的吴佩慈近日霸气豪掷4亿(人民币约8000万)现金购买位于香港西半山的两层全海景豪宅，费用一次性付清并无银行贷款，目前房屋已交付使用。据了解，香港购房贷款利率低到2%，在政策环境大好的今天，无论香港或是国内富豪购房都倾向银行申请贷款，而吴佩慈不但不贷款，还以外国人名义购房，需再加23.5%的税金，3.3亿豪宅秒变4亿。香港房市不景气时期，吴佩慈选择逆向购买豪宅，看来已经淡出幕前吴佩慈早已蜕变为娱乐圈隐形富豪了。

　　出生于1978年的吴佩慈20岁以个人专辑《All My Pace》正式出道，22岁出演台版《流星花园2》中“筱乔”一角，初次出演电视剧就已收获无数好评。08年出演吴镇宇执导的电影《追影》，并在影片中担任女主角，随后陆续出演《杜拉拉升职记》、《分手合约》、《一夜惊喜》等票房与口碑兼具的大片。

　　吴佩慈与男友纪晓波相恋并生下女儿“小蕊蕊”不久后，初为人母的她就宣布“将全面退出演艺圈”，专心在家相夫教子。有一双可爱儿女的吴佩慈显然已经沉浸在天伦之乐里。小儿子“汉斯”百日宴时，全家人一同为儿子庆贺，现场布置充满童趣，一家四口温馨满满。

[责任编辑： 席倩倩 ]

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