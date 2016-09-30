蜡像馆紧跟时势 就连皮特和朱莉的蜡像也要被分开 图

布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉的蜡像
时光网讯布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉离婚一事持续升温，虽然两人还未正式签署离婚协议，但杜莎夫人蜡像馆已经按捺不住了。
旁边放上其他明星
本周，英国伦敦和美国佛罗里达的两座杜莎夫人蜡像馆都做出调整，将布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉的蜡像分开摆放，为避免看着空荡，蜡像馆还把罗伯特·帕丁森的蜡像摆在中间。
中间放多一位明星帕丁森，好像更尴尬了~
这样的摆位，不知道近日去参观的游客会作何感想。
[责任编辑： 席倩倩 ]
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