《新歌声》汪峰首当冠军导师感谢子怡 那英很失落

新闻摘要： 10月7日晚，《中国新歌声》第一季总决赛在鸟巢落下帷幕。汪峰战队的蒋敦豪以全场最高票数成为这一季的总冠军，周杰伦战队的向洋获得亚军。

汪峰学员夺冠

凤凰娱乐讯(采写／大星)10月7日晚，《中国新歌声》第一季总决赛在鸟巢落下帷幕。汪峰战队的蒋敦豪以全场最高票数成为这一季的总冠军，周杰伦战队的向洋获得亚军。

总决赛现场，“中国好舌头”华少终于回归。决赛分为三轮进行，在第一轮的导师与学员合唱环节，汪峰带领学员蒋敦豪和徐歌阳合唱《满》。第二轮学员个人演唱环节，这一轮根据现场观众投票选出得票最高的两位学员进入第三轮，也就是最后的冠军争夺战。蒋敦豪演唱了汪峰的《河流》，最终和周杰伦战队的向洋一起进入冠军之争。最后一轮，向洋率先带来《城里的月光》和《女人花》歌曲串烧，蒋敦豪演唱汪峰的代表作《窗台》。最后，蒋敦豪获得音乐人及媒体47票、现场观众59852票，夺得第一季《中国新歌声》的冠军。这也是汪峰在经历了《中国好声音》数次陪跑后，首次成为“冠军导师”。

赛后发布会上，对于首次“丢失”冠军，那英显得有一些遗憾，决赛中她的两位学员汪晨蕊和李佩玲一度也曾被看好是有力的“冠军候选人”，那英表示，“花落别人家了，有点失落。”她同时也恭喜了蒋敦豪和向洋，并特别祝贺周董“恭喜周杰伦媳妇熬成婆”，那英感叹道：“每个导师都付出了很多心血，这个夏天收获很多。”

而终于逆袭、首次成为“冠军导师”的汪峰也在赛后分享了自己的心情——“终于不用选歌了，终于不用夜里两三点和他们通电话了。”同时，汪峰也特别感谢道：“感谢三位导师对我的包容和帮助，感谢团队的伙伴，你们辛苦了！”他尤其提到了自己的妻子章子怡：“感谢家人，家人是一定得感谢的，他们让我觉得很踏实。感谢我的妻子，子怡给我的梦之队送来了温暖，给了很多实实在在的帮助，帮学员挑衣服……”周杰伦赶紧插话爆料——今天在后台和子仪聊了半小时。越来越幽默的周杰伦“小公举”还开玩笑道：“我们聊到汪峰老师的造型变得活泼了，我问她是不是你(子怡)的关系？她说‘当然是我的关系’。”

作为《中国新歌声》第一季冠军，也是继梁博、张磊后的又一位“民谣冠军”，蒋敦豪回忆最后冠军之争站在台上的那一刻，他表示当时并没有想太多，而是努力去看观众席的荧光棒，脑海中回忆着从盲选走来的每一幕。他也感谢了大家对他的支持以及导师对他的指导。接受媒体采访时，汪峰也表示，除了蒋敦豪，他战队中的其他学员也都会在他明年的演唱会上出现，而且每个人都将有自己的表演。

[责任编辑： 席倩倩 ]