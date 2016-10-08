46岁杨钰莹发福明显 穿蕾丝裙腰身圆润(图)

新闻摘要： 昨晚，“甜歌皇后”杨钰莹穿蕾丝长裙亮相演唱会活动，为久违的歌迷献唱《我不想说》、《轻轻地告诉你》、《我在春天等你》，掀起很多观众的回忆。

杨钰莹

昨晚，“甜歌皇后”杨钰莹穿蕾丝长裙亮相演唱会活动，为久违的歌迷献唱《我不想说》、《轻轻地告诉你》、《我在春天等你》，掀起很多观众的回忆。

杨钰莹

出席活动当天，杨钰莹一身黄色修身蕾丝裙，十分亮眼，只是如今46岁的她腰身圆润，有些发福，没有了纤细之感。不禁让很多网友感叹：难道女神也躲不过岁月这把刀？

[责任编辑： 席倩倩 ]