46岁杨钰莹发福明显 穿蕾丝裙腰身圆润(图)

杨钰莹
昨晚，“甜歌皇后”杨钰莹穿蕾丝长裙亮相演唱会活动，为久违的歌迷献唱《我不想说》、《轻轻地告诉你》、《我在春天等你》，掀起很多观众的回忆。
杨钰莹
出席活动当天，杨钰莹一身黄色修身蕾丝裙，十分亮眼，只是如今46岁的她腰身圆润，有些发福，没有了纤细之感。不禁让很多网友感叹：难道女神也躲不过岁月这把刀？
[责任编辑： 席倩倩 ]
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