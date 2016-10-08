《大唐玄奘》角逐奥斯卡 网友震惊:《爵迹》不服！

新闻摘要： 10月5日，黄晓明主演的电影《大唐玄奘》被曝击败了斩获柏林电影节银熊奖的《长江图》，成为代表中国内地角逐第89届奥斯卡最佳外语片的影片。与去年《滚蛋吧！肿瘤君》陷入的囧境一样，网友们对今年内地送选的“申奥”片也不满意。

《大唐玄奘》将代表内地角逐第89届奥斯卡最佳外语片

1905电影网讯10月5日，黄晓明主演的电影《大唐玄奘》被曝击败了斩获柏林电影节银熊奖的《长江图》，成为代表中国内地角逐第89届奥斯卡最佳外语片的影片。与去年《滚蛋吧！肿瘤君》陷入的囧境一样，网友们对今年内地送选的“申奥”片也不满意。

也难怪网友称感到震惊，要知道这部以纪实手法讲述传奇人物玄奘法师西行取经故事的影片，自4月29日在内地开画后，市场反响就较差，虽然该片由霍建起执导，黄晓明主演，但观众依旧并不买账，最终《大唐玄奘》仅收获了3300万票房。而口碑方面，《大唐玄奘》的表现也同样堪忧，在某电影类评分网站上，《大唐玄奘》的评分只有5分(满分10分)，竟然还没达到及格线。

在同一评分网站上，目前在国庆档期间正遭全民狂喷的郭敬明新片《爵迹》获得了4分，与《大唐玄奘》相差无几。这也引得一些网友笑称：《爵迹》对(《大唐玄奘》)这部作品申奥感到“不服”！当然，也有部分观众肯定了《大唐玄奘》在艺术方面的付出和成绩，认为这部作品是眼下“唯票房”市场中的一股清流。

网友对《大唐玄奘》的评价也是褒贬不一

“申奥”这条路我们走得并不平坦，一直是屡战屡败，屡败屡战。不过早年内地推选“申奥”片的思路非常清晰：大导演+具有中国特色且文艺气息浓郁的影片。张艺谋、陈凯歌、冯小刚都曾多次代表内地参赛，可惜只有2003年张艺谋执导的《英雄》一片入围过奥斯卡最佳外语片。也许是因为一直未能获奖，选片者们也按耐不住开始大胆尝试，总之，近十年内地选择“申奥”片的口味开始摇摆不定起来。2006年，内地选择了当年遭到无数吐槽的“胸器”大片《满城尽带黄金甲》，随后也有《梅兰芳》、《唐山大地震》这样的文艺片，更有像2014年《夜莺》这种毫无知名度的影片“申奥”。

别说奥斯卡的评委，就连影迷们也被这样多变的选片风格搞得有些晕。而到了2015年，更是引起哗然一片，《滚蛋吧！肿瘤君》竟然击败了《狼图腾》等影片代表内地申奥，令人大跌眼镜。没想到今年，我们又放弃了柏林获奖影片《长江图》，选择了亮点不多的《大唐玄奘》，而早前有网友提名申奥的《路边野餐》也未能获得资格。

明年奥斯卡金像奖就将迎来他的第89个生日，而这个“迟暮老人”在最佳外语片的选择口味上一直未有太多改变，始终较为偏爱中小成本，具有人文关怀、发人思考的文艺之作。奥斯卡的口味就在那儿，只是我们送选的申奥片总令人有种审错题的感觉。虽然纵观全年，内地具备申奥气质的作品寥寥无几，但确实有比《大唐玄奘》更加合适的影片。

即便如此，我们还是期待《大唐玄奘》的申奥之路，也希望在Angelababy斩获个人首个演技奖杯(百花奖最佳女配角)之后，“晓明哥”也能顺利向国际电影奖项发起冲击。据悉，今年12月中下旬，奥斯卡就将对外公布获得最佳外语片的9部初选作品，让我们共同祝福《大唐玄奘》好运！

附近十年内地“申奥片”名单：

2006年《满城尽带黄金甲》

2007年《云水谣》

2008年《筑梦2008》

2009年《梅兰芳》

2010年《唐山大地震》

2011年《金陵十三钗》

2012年《搜索》

2013年《一九四二》

2014年《夜莺》

2015年《滚蛋吧！肿瘤君》

2016年《大唐玄奘》

文/獠牙牙

[责任编辑： 席倩倩 ]