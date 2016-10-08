真人版《花木兰》定档2018年底 正海选中国女演员

1998年动画版《花木兰》
时光网讯 迪士尼真人版《花木兰》定档于2018年11月2日在北美以3D格式上映。迪士尼正在全球海选一名中国女演员扮演传奇的女英雄花木兰。影片将重新讲述经典迪士尼动画片《花木兰》(1998)的故事。
在《沉睡魔咒》、《奇幻森林》、《灰姑娘》等片获得成功后，迪士尼决定拍真人版《花木兰》。迪士尼宣布《侏罗纪世界》编剧里克·杰法和阿曼达·斯尔沃加盟，他们将重写一个迪士尼2015年买下的待售剧本，新剧本将更加细致详尽，结合经典中国民歌和1998年动画版电影。真人版导演尚未确定。
与1998年动画版一样，真人版《花木兰》根据中国历史上的女英雄花木兰改编。花木兰伪装成男人，替自己年迈的父亲从军上战场。在她可靠的守护龙木须的帮助下，她成为了一名技艺高超的战士，中国最伟大的女英雄之一。
[责任编辑： 席倩倩 ]
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