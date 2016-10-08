李湘一家富态满满 王诗龄胖得脖子都快没了…图

新闻摘要： 近日，有网友晒出李湘一家三口的同框照片，个头长高的王诗龄富贵范中还有着一丝丝的萌态，引发很多网友的围观。当日，王诗龄身穿白色连衣裙，圆滚滚的小肚子加上肉肉的手臂，小宝贝比之前又圆润了一些，笑起来脖子都快没了~

李湘一家三口

近日，有网友晒出李湘一家三口的同框照片，个头长高的王诗龄富贵范中还有着一丝丝的萌态，引发很多网友的围观。当日，王诗龄身穿白色连衣裙，圆滚滚的小肚子加上肉肉的手臂，小宝贝比之前又圆润了一些，笑起来脖子都快没了~

王诗龄

手牵王诗龄的李湘一身黑装亮相，上围傲人，气场强大。身边的王岳伦低调出行，从身材上来看竟比之前瘦了不少。对此，很多网友纷纷评论：“真的是富态满满~”“王诗龄的肚子圆滚滚的~”“现在，王岳伦是一家三口最瘦的了。”

李湘、王诗龄

[责任编辑： 席倩倩 ]