国庆档票房十年来首次下跌 《湄公河》逆袭夺冠

新闻摘要： 随着国庆长假的结束，2016年国庆档以15.8亿的成绩收官(最终数据在10月8日还会有微调)，相比去年同期18.5亿的成绩，下跌2.7亿，跌幅14.6%。同时，这也是近10年来，内地国庆档票房首次出现下跌，神话一朝破灭。改编自真实案件的电影《湄公河行动》以5.31亿的成绩拿下今年国庆档票房冠军，创下近三年冠军成绩新低。

最近几年国庆档票房成绩

时光网特稿随着国庆长假的结束，2016年国庆档以15.8亿的成绩收官(最终数据在10月8日还会有微调)，相比去年同期18.5亿的成绩，下跌2.7亿，跌幅14.6%。同时，这也是近10年来，内地国庆档票房首次出现下跌，神话一朝破灭。改编自真实案件的电影《湄公河行动》以5.31亿的成绩拿下今年国庆档票房冠军，创下近三年冠军成绩新低。

国庆7天假期，单日票房呈递减之势，首日票房2.81亿，最后一日票房1.67亿，平均单日票房2.26亿。自《我不是潘金莲》改档11月后，《从你的全世界路过》、《湄公河行动》、《爵迹》、《王牌逗王牌》四部影片一直是公认的国庆档种子选手，事实证明，四部影片也确实联手统治了今年的国庆档——四部影片国庆档票房占比高达92.3%。这四部影片类型各异，命运也各不相同，其中《湄公河行动》凭借不错的口碑票房一路逆袭，由单日票房季军攀升至单日票房冠军，并最终夺得国庆档票房冠军，成为这个平庸档期的最大亮点。

2016国庆档单日成绩

《从你的全世界路过》拿下国庆档前三天票冠军，此后让位于《湄公河行动》，最终以4.66亿的成绩拿下国庆档票房亚军。此前夺冠呼声最高的《爵迹》上映伊始便被《从你的全世界路过》压制，后又被《湄公河行动》“弯道超车”，最终只以2.74亿的成绩拿下国庆档票房季军。《王牌逗王牌》热度不高，以1.88亿的成绩屈居国庆档票房第四名。

国庆档各影片成绩

在影院数、银幕数快速增长的大背景下，今年国庆档内地电影市场的表现显然并不令人满意。但考虑到今年自春节档之后，内地影市便一直萎靡不振，国庆档大盘的“顺势下滑”也并不令人意外。影市萧条，原因很多，今年国庆档商业片总体品质平平，导致观众“无片可看”的现象尤为凸显——除《湄公河行动》口碑尚可外，其他商业片要么只能比谁更烂，要么无人问津。

北京的一位影城经理和记者这样说道：“就我们影城来看，今年国庆档的客流量确实比去年少一些，票房收入上倒不是特别悬殊。但今年也确实没有像去年《港囧》、《夏洛特烦恼》那样非常火爆的片子，说到底，还是今年的影片号召力差一些。”

至此，2016年所有法定节日已全部过完，也就是说今年最好的档期已经用完。要想影市回暖，中国电影人能依靠的只有过硬的作品或者奇迹了。

[责任编辑： 席倩倩 ]