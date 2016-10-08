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被质疑拉着范冰冰炒作，张馨予这次终于怒了！图

2016-10-08 09:44 [来源： 凤凰娱乐 ]

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　　张馨予微博截图

　　近日的巴黎时装周上，范冰冰张馨予现身的照片又被拿出来对比了，许多评论都称张馨予在模仿范冰冰，这让张馨予不能忍了。10月7日，她发文言辞激烈，“你们见过谁每天拉着别人捆绑还要顺带踩自己一脚的吗”、“本人不接受你们每天给我戴的帽子，帽子太高，走路会摔跤的”。

　　张馨予微博截图

　　随后，她删除该微博再发一条：“妈妈打电话来教育了，你们的正能量留言我还是看见了，谢谢。”

　　张馨予范冰冰合影(资料图)

　　张馨予微博原文：

　　你们见过谁每天拉着别人捆绑还要顺带踩自己一脚的吗？我是得了什么好处？我得到的只有嘲讽和谩骂，还影响了我的工作。没有靠山就可以随便让你们一天天的写这些新闻来恶心我吗？肆无忌惮，还有完没完了，我不正面回应就天天写，是谁在强拉别人捆绑在一起？人的忍耐也有限度的。我一直在努力提升自身的价值，我能靠的就是自己，我活的独立自由有尊严。本人不接受你们每天给我戴的帽子，帽子太高，走路会摔跤的。

[责任编辑： 席倩倩 ]

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