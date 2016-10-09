《如懿传》首曝剧照 后妃旗装清丽娇美

新闻摘要： 由新丽电视出品，原著作者流潋紫编剧、汪俊导演、黄澜任制片人、李小飚担纲制作总监的清宫传奇巨制《如懿传》今日首度发布该剧剧照组图，主演周迅、霍建华、张钧甯、童瑶、辛芷蕾、李纯、胡可等人角色造型率先曝光。

《如懿传》今日首度发布该剧剧照组图，主演周迅、霍建华、张钧甯、童瑶、辛芷蕾、李纯、胡可等人角色造型率先曝光。

由新丽电视出品，原著作者流潋紫编剧、汪俊导演、黄澜任制片人、李小飚担纲制作总监的清宫传奇巨制《如懿传》今日首度发布该剧剧照组图，主演周迅、霍建华、张钧甯、童瑶、辛芷蕾、李纯、胡可等人角色造型率先曝光。剧照中，无论是乾隆帝的龙袍便服，还是后妃们的旗装发饰，无不透露出精致华美的制作风格。据该剧制片人黄澜透露：“对于《如懿传》这部大气磅礴的传奇巨作，我们还是坚持以‘历史正剧’的制作水准要求全组，整体制作明确定位在‘新古典主义’上，这一主旨将体现在摄影、美工、服装、道具、人物造型等各个制作层面。”

帝后再奉“对视杀”深情凝望信任无间

该剧开机伊始，片方曾率先发布一张乾隆“捧脸杀”如懿的帝后亲密互动图，甜煞众人。而在此次曝光的剧照组图中，周迅、霍建华再度“发糖”，奉上一张二人含情脉脉、相互凝望的“对视杀”剧照，又一次牢牢吸引住大家的目光。据悉，该剧目前拍摄完成的戏份主要集中在养心殿、延禧宫和木兰围场之中，而“延禧宫”作为乾隆登基、如懿入宫后的首个居所，二人在此场景下的戏份颇多。在这场戏中，如懿心中有着对未来流言纷纷、避祸不及的忧虑，但心中也有着乾隆定会对她回护周全的十足信心。而二人的单人剧照中，周迅凝望棋谱举棋未定、霍建华眉头紧锁若有所思的瞬间被镜头捕捉，这些情愫暗涌都深含在各自细腻的表演之中。

后妃旗装清丽娇美人物造型融合命运起伏

与此同时，在此次剧照发布中还曝光了该剧几位重要后妃的角色造型：张钧甯饰演的“海兰”头饰素雅，一身雪白色便服更衬清丽脱俗之感；童瑶饰演的“高晞月”服饰精工刺绣，“一耳三钳”的耳饰亦是考究；辛芷蕾饰演的“金玉妍”旗装红艳夺目，举手施礼间娇美动人；李纯饰演的“魏嬿婉”金饰奢华，手握红宝石戒指暗自沉思；胡可饰演的“苏绿筠”笑容温婉，发饰与旗服相得益彰又不失嫔妃端庄……据该剧造型指导陈同勋介绍：“因为《如懿传》剧本涉及人物众多，时间跨越乾隆朝前后60余年，更是空前繁荣的盛世王朝，所以服装风格既有入关时的满文化传承，又有融合了汉文化的发展改良，需要将所有角色青年到老年的年龄变化、身份变化体现出来，更需要使衣服与人物、与妆容、与场景相配合。”剧中众角色造型在尊重史实的基础上也加入了现代审美改良，或清新婉约、或艳丽娇媚，既脱胎于角色性格，更体现出深宫后妃命运的大起大落。

古今审美碰撞火花“新古典主义”精致呈现

除了在角色造型上精致营造“历史正剧”气质外，《如懿传》在剧本创作、摄影美工、服装道具等各方面都始终坚持对“新古典主义”风格的树立和追求。该剧制片人黄澜对此阐释道：“所谓‘新’，就是以现代的审美眼光重新估价和表现古典与历史，准确地使用文言和古典语汇，力求使现代人在情感和心理上无隔膜地切入古代社会的同时，还能对古典文学产生审美兴趣。”这一创作主旨同样体现在各个角色的塑造上，相较于《甄嬛传》中两极对立的鲜明角色关系，《如懿传》在角色塑造和人生观传达上，则体现出了原著及编剧流潋紫更为开阔深刻的创作视角。在清廷后宫特殊的生存环境中，各个人物绝非简单的以善与恶明晰划分，而无论是独善其身的不忘初心，还是穷途末路的扭曲求存，无不体现出复杂的人性斗争和身处深宫围墙之中，难以掌控命运的现实困境。

据悉，清宫传奇巨制《如懿传》依然在紧张的拍摄之中，电视及网络播出平台已锁定东方卫视、江苏卫视及腾讯视频，而除中国大陆外的全球版权也已授予福斯传媒集团(Fox Networks Group)。

[责任编辑： 孙静 ]