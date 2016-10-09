黄晓明承认baby怀孕：三个人 感恩媳妇儿

黄晓明baby旅行
黄晓明baby旅行
baby旅行孕肚明显
自黄晓明和老婆angelababy结婚以来，不仅遭到网友各种催生，媒体更时不时的爆出Baby怀孕传闻。10月8日，黄晓明通过微博晒和老婆出游恩爱背影，大方承认Baby怀孕。
10月8日晚，黄晓明通过微博晒和老婆Baby恩爱背影照，并报喜称：“三个人的旅行，以后还要一起很多次，感恩，媳妇儿！”承认Baby怀孕。照片中，夫妻两人坐在游艇上，黄晓明裸露上身，将Baby搂在怀里，画面十分的恩爱甜蜜。
此喜讯微博曝光后，惹得网友纷纷围观并留言祝福，称：“baby有小baby了，祝福！！！”“恭喜恭喜，终于有小黄人了！”据悉，黄晓明与2015年10月8日在上海和Baby举行婚礼，时隔一周年，黄晓明微博宣布老婆怀孕，升级当爸喜添Baby，难怪网友表示羡慕称幸福来得太突然。(我是弥尔)
[责任编辑： 孙静 ]
|“青岛大姨”黄晓明大尺度自黑 喜剧潜力爆发 2016-09-18
|黄晓明的全家福来了，Baby素颜出镜孕味足 2016-09-16
|Angelababy被曝怀男孩 黄晓明紧张要其停工安胎 2016-09-14
|黄晓明连发微博撑女排夺冠 和朱婷互粉 2016-08-22
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064