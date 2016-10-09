黄晓明承认baby怀孕：三个人 感恩媳妇儿

新闻摘要： 自黄晓明和老婆angelababy结婚以来，不仅遭到网友各种催生，媒体更时不时的爆出Baby怀孕传闻。10月8日，黄晓明通过微博晒和老婆出游恩爱背影，大方承认Baby怀孕。

黄晓明baby旅行

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baby旅行孕肚明显

自黄晓明和老婆angelababy结婚以来，不仅遭到网友各种催生，媒体更时不时的爆出Baby怀孕传闻。10月8日，黄晓明通过微博晒和老婆出游恩爱背影，大方承认Baby怀孕。

10月8日晚，黄晓明通过微博晒和老婆Baby恩爱背影照，并报喜称：“三个人的旅行，以后还要一起很多次，感恩，媳妇儿！”承认Baby怀孕。照片中，夫妻两人坐在游艇上，黄晓明裸露上身，将Baby搂在怀里，画面十分的恩爱甜蜜。

此喜讯微博曝光后，惹得网友纷纷围观并留言祝福，称：“baby有小baby了，祝福！！！”“恭喜恭喜，终于有小黄人了！”据悉，黄晓明与2015年10月8日在上海和Baby举行婚礼，时隔一周年，黄晓明微博宣布老婆怀孕，升级当爸喜添Baby，难怪网友表示羡慕称幸福来得太突然。(我是弥尔)

[责任编辑： 孙静 ]