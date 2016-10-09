54岁莫少聪承认与嫩妻离婚：很遗憾没能走到最后

新闻摘要： 据香港媒体报道，54岁艺人莫少聪同28岁太太孙云玲在2011年结婚，之后还生了个宝宝莫芷嫣，8日有传莫少聪同孙云玲已经离婚，直至晚上莫少聪终于在微博发声，指原本想低调处理家事，他还承认同太太离婚。

莫少聪婚姻亮红灯

莫少聪回应感情事

据香港媒体报道，54岁艺人莫少聪同28岁太太孙云玲在2011年结婚，之后还生了个宝宝莫芷嫣，8日有传莫少聪同孙云玲已经离婚，直至晚上莫少聪终于在微博发声，指原本想低调处理家事，他还承认同太太离婚。他写道：“本该低调处理的家事，不知为何又上新闻了。正如你们所看到的，很遗憾，我和小玲没能携手走到最后，人生路上岔口太多，终究是少了一点运气和缘分。感谢朋友们的关心和安慰，也感谢生活带给我的洗炼与磨砺，从今天开始，演好戏，种好茶，带好芷嫣将成为我生命中最重要的三件事情。再次谢谢围观的各位，天色已晚，都散了吧。”

据香港媒体报道，而莫少聪年迈的母亲知儿子要离婚，希望孙女到香港生活，加上莫少聪不想和女儿分开，又觉得老妈年纪大要照顾4岁孙女十分辛苦，陷入两难。而莫少聪之所以尽力做好爸爸的责任，是因为当年和洪欣分手后，至今都没见过儿子，让他充满愧疚。

[责任编辑： 孙静 ]