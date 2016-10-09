朱茵松口谈周星驰：有好作品 我不拒绝合作

新闻摘要： 香港女星朱茵2012年与香港传奇乐团“Beyond”成员黄贯中结婚，婚姻生活幸福美满，但最为轰动的是与周星驰的一段地下情，当年她为了男方事业绝口不提恋情，就这样过了3年，最后却传出男方劈腿伤透她的心宣告分手，更撂下狠话绝不见周星驰，直到最近她才松口破冰，表示两人还有机会可以合作。

朱茵、周星驰曾合作电影《大话西游》

据台湾媒体《东森新闻云》报道，香港女星朱茵2012年与香港传奇乐团“Beyond”成员黄贯中结婚，婚姻生活幸福美满，但最为轰动的是与周星驰的一段地下情，当年她为了男方事业绝口不提恋情，就这样过了3年，最后却传出男方劈腿伤透她的心宣告分手，更撂下狠话绝不见周星驰，直到最近她才松口破冰，表示两人还有机会可以合作。

朱茵1991年拍摄《逃学威龙2》和周星驰擦出爱火，她符合对方梦中情人的一切条件，但因为男方不愿公开恋情，隐忍长达3年后，传出周星驰劈腿背叛，1995年她情绪崩溃决心分手，且不愿再听到周星驰的名字，昔日恋人反目成仇，令人不胜唏嘘。

朱茵在受访时曾泪诉“周星驰太花心”，3年来因为流了太多泪、受了太多伤，坦言发现周星驰不适合谈恋爱，这段恋情只带来痛苦，才决定走上分手一途，也因为这段感情，让她自信心彻底崩溃，花了2、3年才修复情绪，后来遇见现任丈夫黄贯中，她感动告白：“他是我的灵魂伴侣，我没有力气再用在别人身上，真的，我真的找到了。”

对于和周星驰之间的恩怨情仇，朱茵似乎已经放下，日前受访时坦言：“对于好的作品，我不会拒绝。”松口不排斥和周星驰再度合作，但她似乎担心被误解留恋旧情，随即补充：“已经找到了属于自己的灵魂伴侣，又何必在他人身上多费力气呢？”

[责任编辑： 孙静 ]