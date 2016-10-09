《长城》曝预告“饕餮围城” 无影禁军集结

由张艺谋执导的贺岁饕餮巨制《长城》将于12月16日全国公映，影片由中国电影股份有限公司、乐视影业、传奇影业、环球影业联合出品，汇集了马特·达蒙、景甜、佩德罗·帕斯卡、威廉·达福、刘德华、张涵予、鹿晗、彭于晏、林更新、郑恺、黄轩、陈学冬、王俊凯等中外豪华阵容以及余心恬、刘冰、李亨等实力派新人演员。

今日，片方发布“饕餮围城”版预告，首次曝光长城不为人知的“秘密”，各种威力强大的精巧机关，还有镇守长城的神秘军队无影禁军，将长城变成巨大的陆上航母，而他们的对手就是上古神兽饕餮。预告中战斗场面恢弘壮大，处处显露出的中国文化元素，更表明张艺谋从未放弃“向世界讲好中国故事”的初心。

饕餮攻城场面震撼解锁你前所未见的长城

“很多东西是你从未见过的”。正如《长城》预告中威廉·达福所言，这款“饕餮围城”预告曝光了大量信息，马特·达蒙饰演的雇佣兵，千里迢迢来中国寻找一种神秘武器，意外发现了长城的惊天秘密。长城原来不止是一段城墙这么简单，预告中所展现出来的各种威力强大的精巧机关只是这个“陆上航母”的冰山一角。还有镇守长城抵御上古神兽饕餮进攻的无影禁军，“他们一辈子都在为这场战争做准备”。

电影中的无影禁军分属五个不同的兵种，各军各司其职，协同作战。虎军是工程和机关部队，操控着长城上各种威力强大的精巧机关，和弓箭部队鹰军一起，负责远程打击；熊军和鹿军则是两支主力近战部队，熊军厚重鹿军灵活，他们将和饕餮贴身肉搏；还有套着飞索的鹤军，她们手持长枪从高空跃下，利用重力各种角度全方位进攻，这些在预告中都可以看到。

据悉，影片中的饕餮，每60年一次降临人间，它们并非无意识的野兽，而是有组织有计划地“掠食人类”。在预告中，饕餮首度以群像现身，速度极快，有组织的疯狂地攻击人类、摧毁建筑物，战力极其恐怖。

敢在好莱坞建长城张艺谋要输出中华文化

长城是中国在世界上知名度最高的标签之一，中国悠久的历史文化和无数的神话传说，对于电影创作来说更是一个数不尽的宝藏，攫取其中一点就可以发散出很多的想象空间。此次张艺谋将它们与长城相结合，创造了一个中国文化特有的故事。在此次曝光的预告片中就有颇多亮点，神秘的长城关城、《山海经》里的上古神兽、精锐的无影禁军、瑰丽的皇宫、如画的五彩山、神奇的中国火药和中国功夫，还有炫酷的中国冷兵器作战方式等。

张艺谋曾明确表示：“这(长城)是中国电影走出去、向世界讲好中国故事的重要一步。”通过娱乐电影，去普及一些基本的观念，他觉得这会是一个非常好的中国文化走出去的方向，“至少让全世界爱看娱乐电影的年轻人，看到这个电影让他们知道火药是中国发明的，”张艺谋调侃称。

据悉，电影《长城》已参加2016年纽约国际动漫展，并于今日凌晨在纽约举行见面会，导演张艺谋携主演马特·达蒙、景甜、佩德罗·帕斯卡、王俊凯重磅亮相。发布会上还发布了四位主演的人物海报，片中马特·达蒙和佩德罗·帕斯卡饰演两位从西方奔赴长城的雇佣兵，景甜饰演无影禁军中鹤军将领，王俊凯饰演皇帝。