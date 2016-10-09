被网友咒女儿 “安陵容”陶昕然公开狂爆粗

新闻摘要： 《甄嬛传》中的安陵容是个让人又爱又恨的角色，近日《胭脂》中，陶昕然开挂饰演“坏女人”冯曼娜，由于角色冷漠又偏激，极端又狂躁。今天竟然有“入戏太深”的网友到安陵容微博谩骂，甚至诅咒刚刚出生未满月的的女儿“不会有好下场”，也让陶昕然忍无可忍，并微博回复自称自己并不是白莲花，“诅咒我女儿，你以为你会有什么好下场，我是有底线的。”

陶昕然微博截图

《甄嬛传》中的安陵容是个让人又爱又恨的角色，近日《胭脂》中，陶昕然开挂饰演“坏女人”冯曼娜，由于角色冷漠又偏激，极端又狂躁。今天竟然有“入戏太深”的网友到安陵容微博谩骂，甚至诅咒刚刚出生未满月的的女儿“不会有好下场”，也让陶昕然忍无可忍，并微博回复自称自己并不是白莲花，“诅咒我女儿，你以为你会有什么好下场，我是有底线的。”记者也致电陶昕然的宣传统筹陈先生，他表示：“每个人都是有底线，也不愿意自己的孩子被人诅咒，就算公众人物也不可能忍受所有的无底线谩骂。”

《甄嬛传》的热播让安陵容饰演者陶昕然片约不断，但她似乎也成为一个“坏女人”专业户，近日热播的《胭脂》陶昕然再次饰演一个有瑕疵的姑娘冯曼娜，陶昕然也坦然该角色“性格很极致，冷漠又偏激，极端又狂躁。她后面的极端、偏激和冷漠，一切都是因为突如其来的生活的震荡所带给她的，她渴望爱与被爱，信任与被信任，但最终却没能逃过命运的安排。”

由于“坏女人”形象深入信任，让很多观众对演员本身也产生误解，陶昕然接受采访时透露，“安陵容已经被人身攻击了很多，父母都被骂了”，今天竟然还有网友到陶昕然的微博上直接诅咒她未满月的女儿“感觉你的女儿不会有好下场”，实在忍无可忍的陶昕然当即飙脏话对骂，“把戏外的情绪强加给我也无所谓，咒我女儿，你以为你会有什么好下场，我不是圣母白莲花，我有底线。”

腾讯娱乐也致电陶昕然的宣传统筹陈先生，对此他表示：“每一个人都有底线，谁也不愿意自己的孩子被诅咒，这是绝对不允许的，就算公众人物也不可能要忍受所有的无底线谩骂，你怎么攻击艺人本人都没有关系，真的不应该攻击艺人的孩子，孩子还没有满月呢，这放谁身上都受不了，最近很多网友在网络上功底她的孩子，她实在忍不住了，之前有人骂她，她都能忍受。”

之前陶昕然也坦言：“不愿再演‘坏人’，演了这么多‘心机女’，最希望下次演一个大好人，能够带给观众一些新鲜感和更多的正能量，让大家看到一个不一样的我”。(文/小方芳)

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