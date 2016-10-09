张靓颖母亲发公开信 明确反对女儿与冯柯婚事

新闻摘要： 昨天(10月8日)张靓颖被曝出将与冯柯在下个月举行婚礼，冯柯也在微博发文确认了婚讯。然而今日(10月9日)全明星探曝出一封张靓颖母亲张桂英女士的公开信，信中称冯柯欺骗张靓颖使其当上小三，冯柯还侵吞张靓颖和她公司的股份，张桂英还表示冯柯不是一个可以把女儿托付终身的难忍，明确反对两人的婚事。

张靓颖冯柯资料图

全明星探微博截图

张靓颖和母亲资料图

网友质疑其炒作

昨天(10月8日)张靓颖被曝出将与冯柯在下个月举行婚礼，冯柯也在微博发文确认了婚讯。然而今日(10月9日)全明星探曝出一封张靓颖母亲张桂英女士的公开信，信中称冯柯欺骗张靓颖使其当上小三，冯柯还侵吞张靓颖和她公司的股份，张桂英还表示冯柯不是一个可以把女儿托付终身的难忍，明确反对两人的婚事。

对此网友们的反应也大不相同，有不少网友认为这是为了张靓颖的新专辑在炒作。

公开信部分原文：

大家好：我是张靓颖的妈妈张桂英，多年来有件很重要的事一直郁积在我的心里，令我寝食难安，这件事就是靓颖和冯轲的感情问题。现在我面临艰难的抉择，无奈之下只好把它讲出来，请大家帮我评评理、拿个主意，相信大家可以理解一个母亲的心情。

当你们昨天看到靓颖和冯轲即将于下个月在意大利举办婚礼的消息时，作为靓颖亲生母亲的我，也是通过媒体报道才知道的，家里的亲戚朋友来电话道喜时，我还不知道发生了什么！那个报道里说，靓颖会邀请部分亲朋好友参加婚礼，现在，我属于“亲朋好友”里的“亲”？还是“朋”？还是“好友”呢？我不知道，因为直到现在，靓颖都没告诉我这个消息。

女儿出嫁，这对于一个母亲来讲算是人生中最最重要的事儿了，在外人看来，我女儿找到了如意郎君，终于有了一个好的归宿，但对于我来说却并不是。

靓颖出道已有10多年了，这10多年来靓颖是如何一步一步走到今天，相信没有人比我这个母亲更清楚了。当时家里的生活并不富裕，我在一家运输公司上班，那是我工作的地方，也是靓颖长大的地方，那段时光中，我们母女始终相伴，生活虽然清苦，但我们享受着幸福。靓颖喜爱唱歌，从小就是，每每放学回来，窗外就会传来她的歌声，我就知道她回家了。

随着长大靓颖对于音乐的热爱也越来越浓烈。她独自去成都的一家音乐房子做驻场歌手时是2003年，当时她只有19岁，就是那时靓颖和冯轲结识，这个男人走入了她的生活。当时冯轲通过音乐房子一个姓姚的女歌手来认识靓颖，觉得靓颖唱歌很不错，想要包装打造她，靓颖也不过是一个小女生，听了后特别高兴。过了一段时间，靓颖便把冯轲带到我面前，二人表示想要交往，当时冯轲跟靓颖说自己已经离婚三年了。我却并不太相信他的话，因为冯轲给人的感觉还算是有模有样的，我觉得他不可能离婚，但是靓颖却对我说：“信不信由你，反正人家已经离婚三年了。”靓颖从小跟我相依为命，每个母亲都想把自己的孩子保护得好好的，我当然不希望她被人骗了，对于冯轲说的话我也一直都是半信半疑，后来证实者一切都是谎言，而类似的谎言十三年来一直伴随着她。

女儿长大了，有出息了，事业成功了，做母亲的能不高兴吗？我和天下的所有母亲一样，盼着靓颖除了事业有成外，尽早有个好归宿，我的眼里也容不得她被人欺骗。说到这里，我举一个例子略见一斑，就是靓颖创立的“北京少城时代文化传播有限公司”，自2012年4月13日起至2013年9月6日期间原本注册资金为660万元，而当时三位自然人股东分别是我占股份的20%，冯轲10%，其余70%都归在靓颖名下。而就在2014年7月10日，我的股权被无缘无故变更为占公司的5%(33万元)；同年8月公司注册资金从原来的660万元增长到1000万元，我的股权变得更少，当时只占公司股权比例的5%，而冯轲股权比例为60%，靓颖占股权比例35%；直到2014年11月24日，我手上的股权及股东资格被全部违法剥夺。这一系列的变更都是在我和靓颖不知晓的情况下发生的，并且我和靓颖没有签署任何文件协议。于是就这样冯轲便成了公司最大的股东，但更令我心痛的是对外冯轲还说靓颖是最大股东。

我老了，深深感觉到钱财都是身外之物，我的唯一希望就是靓颖今后能幸福地生活，我的所谓股份，股权，争到手里也是给靓颖留着的，那是她经过自己的天分和刻苦努力应得的。然而，这种非法的剥夺正在发生。我想告诉靓颖的是，生活中的冯轲作风也并不检点，经过十三年的观察，一件件事情让我不得不认为他并不是真正的爱着我的女儿，现在他想迫切的和靓颖结婚，作为母亲，我担心的正是他要名正言顺地继续掌控靓颖的财产，让我的女儿继续成为他的挣钱工具，他不是一个可以让我把女儿托付终身的男人。说出这些实情并非我所愿，因为我知道只要把这些事情说出来，将无法挽回。作为母亲，我真的不能看着我的女儿以后悔恨交加，哪怕女儿可能因此记恨我，“见面怜清瘦，呼儿问苦辛，低徊愧人子，不敢叹风尘”，我还是相信有一天她可以明白我的用心，大家也会明白我的一片苦心的。

[责任编辑： 孙静 ]