车晓被酸为钱嫁不爱的男人 怒斥网友：嘴欠找抽

新闻摘要： 10月8日，车晓在微博感叹心情低沉，她写道：“今晚心情很沉重是不是”，配以一张独自行走的照片，却被网友评论：“当初何必为了钱嫁给一个你不喜欢的男人？”酸其豪门梦碎，车晓看到评论后直接转发挂出该网友，怒斥：“双商低，嘴还欠，找抽！”

车晓微博晒图

车晓怒挂网友

10月8日，车晓在微博感叹心情低沉，她写道：“今晚心情很沉重是不是”，配以一张独自行走的照片，却被网友评论：“当初何必为了钱嫁给一个你不喜欢的男人？”酸其豪门梦碎，车晓看到评论后直接转发挂出该网友，怒斥：“双商低，嘴还欠，找抽！”

网友看到后纷纷支持车晓：“好霸气的回应”“对于喷子就该这样”“骂得好，不管怎么做我们都支持你”

【车晓与前夫李兆会婚姻回顾】

09年饭局相识一见钟情一年后闪离

据《晶报》报道，2009年初，车晓与当年身家40亿元、曾被成为“山西首富”的前夫李兆会相识于成龙组织的一次饭局。据悉，李兆会对车晓一见钟情，追求攻势异常猛烈，曾送给车晓的礼物包括钻石项链、名车等就价值上千万元，更别提那场令人记忆犹新的豪华婚礼了。

车晓与李兆会的豪华婚礼曾轰动一时

2010年1月24日，两人的婚礼在李兆会老家山西省闻喜县举行，200辆迎亲车，500桌流水席，婆家送的是价值20万的黄金项链…海鑫钢厂1万多职工都被邀请参加且严禁送礼，李家反过来给员工送红包。而李兆会的爷爷奶奶给家人做唐装，每套都要值1万多块。然而，一年零3个月之后，车晓恢复了单身。

离婚：曝女方收到3亿分手费

2012年，车晓与李兆会离婚，有“知情人士”称，车晓此次离婚分得了高达3亿的分手费。对此，她特意在微博上澄清，不仅斥责了这种造谣行为，还明确表明态度，前夫辛苦打下的江山，自己不会要。说到3亿分手费，她直言“小编辑是自己想发财想疯了吧，你知不知道你们这样捏造我可以告你哎！”随后她也坦言，自己不会要前夫的财产，“夫妻不成我们还是朋友，对方家产是人家辛辛苦苦打下的江山，我不要！”

车晓离婚后称前夫是个不错的男青年

面对外界的种种猜测，车晓在微博中称，“感情是2个人的事，其他人永远不会明白和理解。”对于前夫，她不吝赞美之词，并称即使两人不是夫妻，还可以继续做朋友“李先生是非常优秀的年轻人，孝顺、善良、工作努力，我们和平分手依旧祝福对方。”

离婚原因猜测：李兆会恋女星程媛媛

对于离婚原因，虽然车晓一直保持沉默，但有媒体疑似挖出蛛丝马迹，称李兆会结交了新欢，对方是女演员程媛媛。

女星程媛媛被曝是二人离婚导火索

据深圳《市民周报》报道：宁浩新作《黄金大劫案》公映时，片中宁浩电影首个女一号程媛媛的来历引人好奇。程媛媛是新版《红楼梦》(旧版新版)中平儿扮演者，资历平平。但有人爆料，李兆会年初经人介绍认识程媛媛，两人的相识加速李车婚姻的结束。因理亏在先，李便给车晓3亿赡养费。网友透露：“程某靠朋友关系搭上这个钻石王老五，于是各种机会纷至沓来。程影视作品少，但N导演的培训班她轻而易举进去了，当时培训班的人也都不以为然，直到最终定角，大家才恍然大悟，没想到这个女孩的后台这么硬。”

据传，李兆会花了几千万为程媛媛买到宁浩新片的角色。《黄金大劫案》媒体发布会上，被问到为何要选新面孔程媛媛当主角，宁导闭口不谈，竭力划清界限，似乎怕讲多错多。拍《黄金大劫案》时，程媛媛自曝NG多次，但“平时一向严厉的导演宁浩不忍心像对待其他演员那样不留情面，只得无奈地用拳头不停捶自己的头”。

车晓婚后拼事业跳槽当老板

在结婚时，车晓的经纪约签在华谊，据内部人士透露，当时车晓很被看好，希望像徐帆一样打造成新一代的"大青衣"。不过，在电视剧《艰难爱情》之后，车晓并没有太多亮眼的作品推出。2010年初，车晓嫁给李兆会后，一度沉寂了一段时间。不过，从2011年中开始，车晓开始了复出计划，重新回归大众视线：6月份，车晓携新剧《大男当婚》再度出现在媒体面前，并谈及了自己的感情婚姻，几个月后，车晓跟华谊解除了合约，加盟了新东家完美世界，并在北京某时尚购物街开了一家高档奢侈品专卖店，当起了老板。同时，也开始接拍新剧。当搜狐娱乐向其宣传负责人万小姐求证其离婚消息时，车晓正在上海拍摄新剧《浦江危情》，万小姐表示，对于艺人目前的婚姻状况并不知情，但是会跟其沟通后，给大众一个说法。

[责任编辑： 孙静 ]