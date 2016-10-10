唐嫣李易峰海边晒照比心 疑似恋情公开 图

李易峰
近日，有网友从李易峰和唐嫣发的照片发现，令人惊奇的是两人的照片相似度太高了。风格相近，都是海边日出或是日落的景色，都拍了比心的照片，这未免有些巧合，不禁让人猜测两人是要公开恋情了吗？
李易峰社交网站晒图
随后两家粉丝都开始进行了澄清，李易峰发布的照片是在洛杉矶拍广告时看日落的时候拍的，而唐嫣的则是日出，拍摄于在意大利。并且两人的照片发布时间间隔了大半个月，而有网友故意模糊时间地点，引起不知情的人的猜测。
唐嫣社交网站晒图
粉丝表示两人是好朋友，海边日出或日落总有相似的地方，这出疑似公开的消息，其实只是网友博取关注的手段，希望大家多关注他们近期的作品，而不是这些莫须有的绯闻。
[责任编辑： 席倩倩 ]
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