洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

唐嫣李易峰海边晒照比心 疑似恋情公开 图

2016-10-10 09:26 [来源： 东方网 ]

分享到：

　　李易峰

　　近日，有网友从李易峰和唐嫣发的照片发现，令人惊奇的是两人的照片相似度太高了。风格相近，都是海边日出或是日落的景色，都拍了比心的照片，这未免有些巧合，不禁让人猜测两人是要公开恋情了吗？

　　李易峰社交网站晒图

　　随后两家粉丝都开始进行了澄清，李易峰发布的照片是在洛杉矶拍广告时看日落的时候拍的，而唐嫣的则是日出，拍摄于在意大利。并且两人的照片发布时间间隔了大半个月，而有网友故意模糊时间地点，引起不知情的人的猜测。

　　唐嫣社交网站晒图

　　粉丝表示两人是好朋友，海边日出或日落总有相似的地方，这出疑似公开的消息，其实只是网友博取关注的手段，希望大家多关注他们近期的作品，而不是这些莫须有的绯闻。

[责任编辑： 席倩倩 ]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605