唐嫣李易峰海边晒照比心 疑似恋情公开 图

新闻摘要： 近日，有网友从李易峰和唐嫣发的照片发现，令人惊奇的是两人的照片相似度太高了。风格相近，都是海边日出或是日落的景色，都拍了比心的照片，这未免有些巧合，不禁让人猜测两人是要公开恋情了吗？

李易峰

近日，有网友从李易峰和唐嫣发的照片发现，令人惊奇的是两人的照片相似度太高了。风格相近，都是海边日出或是日落的景色，都拍了比心的照片，这未免有些巧合，不禁让人猜测两人是要公开恋情了吗？

李易峰社交网站晒图

随后两家粉丝都开始进行了澄清，李易峰发布的照片是在洛杉矶拍广告时看日落的时候拍的，而唐嫣的则是日出，拍摄于在意大利。并且两人的照片发布时间间隔了大半个月，而有网友故意模糊时间地点，引起不知情的人的猜测。

唐嫣社交网站晒图

粉丝表示两人是好朋友，海边日出或日落总有相似的地方，这出疑似公开的消息，其实只是网友博取关注的手段，希望大家多关注他们近期的作品，而不是这些莫须有的绯闻。

[责任编辑： 席倩倩 ]