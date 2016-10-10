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张靓颖挺身澄清冯轲出轨传闻 绯闻女：谢谢小张

2016-10-10 09:26 [来源： 凤凰娱乐 ]

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　　张靓颖

　　张靓颖婚事遭妈妈反对瞬间让娱乐圈彻底炸开了锅。随后，张靓颖也站出来回应此事，称自己家事自己处理，冯轲也表态，表示会把财产转到张靓颖名下。眼看事件逐渐明朗，有网友却爆料称，冯轲出轨中戏学生，小三还曾是张靓颖的粉丝。10月10日凌晨，张靓颖亲自发文否认冯轲出轨传闻，并称这是“没影儿的事”，而第三个当事人也出面感谢了张靓颖的澄清。

　　网友“一个老实人说实话”在微博爆料，称曾亲眼目睹冯轲与小三一起出入酒店，而冯轲更为小三刷卡买宠物猫，又出席该小三毕业典礼。另外有网友称该小三是中戏学生吴思潇，而对方更曾是张靓颖粉丝。

　　网友爆料截图

　　张靓颖则在凌晨回应：“这件事就只是我的家庭沟通问题，请不要把无辜的女孩@元気大二蛮D牵扯进来编故事！yoyo是我的好朋友，前两天我们还在一起吃饭。那些根本就没影的事情，请不要去捕风捉影损害一个小女孩的名声！”

　　网友爆料

　　而这名微博名为“元気大二蛮D”的中戏女生，也发文感谢张靓颖的澄清：“谢谢小张澄清，人生第一次吓die了，无数同学朋友被骚扰，真的感觉很对不起大家！还有关于爱情、亲情，相信小张有自己的独立判断，请大家给她一些私人空间啊！”

　　中戏女生回应

　　不过还是有网友在评论里爆料，称“元気大二蛮D”在爆料出来后删掉了不少微博。另外一些网友则表示，在事情不清楚之前，使用网络暴力不对。

[责任编辑： 席倩倩 ]

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