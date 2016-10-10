《爸爸去哪儿4》实习爸爸们颜值过高 亲爸备受威胁

新闻摘要： 芒果TV《爸爸去哪儿》第四季开播，新加入的实习爸爸成为节目一大亮点。相比田亮、沙溢、蔡国庆这些老司机，董力、黄致列和张伦硕这些实习爸爸虽然带娃经验不足，然而个个高颜值，身材棒，体力好，让亲爸爸们感觉压力山大。

田亮示范当奶爸

芒果TV《爸爸去哪儿》第四季开播，新加入的实习爸爸成为节目一大亮点。相比田亮、沙溢、蔡国庆这些老司机，董力、黄致列和张伦硕这些实习爸爸虽然带娃经验不足，然而个个高颜值，身材棒，体力好，让亲爸爸们感觉压力山大。

刚刚参加完里约奥运的击剑花美男董力，身高191颜值逆天，腿长如天梯，是不折不扣的90后小鲜肉。作为实习奶爸，董力还停留在嘟嘴卖萌阶段，并且憨厚地表示：“其实我也是孩子这个角色。人家以为我是以儿子身份去参加《爸爸去哪儿》。”而在行程当中，他也偶尔会跟同伴撒娇。欧巴黄致列，则一直念叨着“爸爸是超人”，表态“为了我的孩子不管什么我都可以做”。即将结婚的张伦硕，既是准爸爸也是实习爸爸，小考拉对张伦硕的感情也从嫌弃到玩闹在一起，带着小考拉出来旅行，张伦硕对她的照顾和保护，无疑是一次让感情再升温的机会。溺爱之情溢于言表的张伦硕，公然宣称，“我是一个没有原则的爸爸”，“最难是对孩子发脾气。”

亲父子PK实习奶爸，谁更胜一筹，让人充满好奇。蔡国庆首先从战略上藐视敌人，“实习爸爸毕竟是山寨爸爸。”不过小鲜肉并不服输，“他们那几个爸爸能做到的，我应该也可以做到。”张伦硕更强调，“我们可以团结一致。”实习奶爸身高都超过一米八，董力是专业运动员，黄致列和张伦硕也经常做健身，体能方面占尽优势。亲爸爸们备受威胁，虽然都自称曾经练过，但蔡国庆首先表示担忧，“有可能力不从心”，并且直言真的怕输，如果输了“就出大事了！”

董力卖萌

周五晚八点锁定芒果TV，爸爸们开启第一次冒险之旅，究竟亲父子和实习奶爸谁更胜一筹，马上见分晓。

[责任编辑： 席倩倩 ]