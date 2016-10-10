《那年花开》开机 孙俪江湖气打磨周莹传奇人生

新闻摘要： 由孙俪主演的电视剧《那年花开月正圆》日前在山西举办开机仪式，留了八年短发的孙俪，也为新戏留起长发，正式进组拍摄。时值十月，虽然在寒风中开机，却不减众主创们的热情，孙俪身穿一款白色长版毛衣外套，在现场时而开怀大笑，高举“剪刀手”与小演员合照，时而一脸虔诚祈祷拍摄顺利，正式拉开她所饰演女主角周莹传奇的一生。

《那年花开月正圆》

由孙俪主演的电视剧《那年花开月正圆》日前在山西举办开机仪式，留了八年短发的孙俪，也为新戏留起长发，正式进组拍摄。时值十月，虽然在寒风中开机，却不减众主创们的热情，孙俪身穿一款白色长版毛衣外套，在现场时而开怀大笑，高举“剪刀手”与小演员合照，时而一脸虔诚祈祷拍摄顺利，正式拉开她所饰演女主角周莹传奇的一生。此次，孙俪走入民间市井生活，沾染"江湖气"，讲述清末出身民间的陕西女首富周莹跌宕起伏的人生。对于再次与导演丁黑合作，孙俪笑说:"他最对我说真话，希望他之后也可以对我说真话”。

孙俪沾染江湖气

打磨周莹传奇人生

《那年花开月正圆》自公布由孙俪领衔主演，也是14年后再度携手《玉观音》导演丁黑后，迅速引发全民热议，登上各大热搜冠军位置。该剧潜心筹备、打磨剧本长达五年之久，主要以陕西省泾阳县盐商大贾安吴堡吴氏家族的史实为基础创作而成，剧中周莹出身民间市井，前期江湖气十足，原本是江湖少女，却因緣際會進入吴家东院，奇迹般成了少奶奶，无端陷入各种利益博弈中。当丈夫吴聘去世后，周莹开始展现她的商业思维与谋略，不仅信守承诺，面对家族的困窘依然坚持诚实守信，甚至引领了动荡时局的改革之路，在秦商历史辉煌长河中，探知女性的命运与历史变迁。谈及如何演员如何面对市场的挑战，孙俪直言自己"不懂市场，也不去分析市场”，认为角色和演员本身就好像是”前世今生”，冥冥之中有种缘分在牵引，对周莹就是一见钟情。

孙俪

14年后再度合作

孙俪期待丁黑继续讲真话

孙俪与丁黑导演的合作最早要追溯到2002年的《玉观音》，当时还是新人的她凭借此剧打开知名度，孙俪笑说”那时候我对他来讲也不是演员，就是一个从来没演过戏的女孩。所以他可以用一些最真实的语言，不带任何修饰符号的语言跟我说话。”相较于现在大家对自己的客气与尊重，孙俪略带渴望的表示"其实我更愿意我的导演对手，还是可以互相学习的那种感觉”所以希望丁黑"可以继续对我说真话”。该剧自从公布开拍以来，不少人对这部新剧抱以高度期待，但是也有网友担心，角色重复“传奇女性”的套路?对于角色的选择标准，孙俪认为”每个角色其实都是不可复制的，用时装的话来讲，就是高级订制”。时隔一年精挑剧本遇见周莹，且看孙俪如何演绎这个江湖味与传奇性并存的角色，赋予她截然不同的生命力。'

[责任编辑： 席倩倩 ]