乔任梁男主遗作《定制幸福》14日开播 还原生活

新闻摘要： 由乔任梁、童瑶、刘天佐、孙骁骁、米露、苗驰、于蓓蓓、黄曼、何明翰等领衔出演的时尚都市偶像剧《定制幸福》近日曝光首款正式海报，宣布定档10月14日网络首播。男主角乔任梁在剧中饰演一位冷酷桀骜、低调暖心的神秘改车高手。作为他遗作中唯一一部担当绝对男一的影视作品，引来了一大批乔粉的追忆与期待。

乔任梁

由乔任梁、童瑶、刘天佐、孙骁骁、米露、苗驰、于蓓蓓、黄曼、何明翰等领衔出演的时尚都市偶像剧《定制幸福》近日曝光首款正式海报，宣布定档10月14日网络首播。男主角乔任梁在剧中饰演一位冷酷桀骜、低调暖心的神秘改车高手。作为他遗作中唯一一部担当绝对男一的影视作品，引来了一大批乔粉的追忆与期待。

赛车手乔任梁

乔任梁绝对男一遗作面世

37度人设留有生活缩影

面对乔任梁生前“最男主”的遗作，今日的定档海报无疑让翘首以盼的粉丝吃了一颗定心丸，曝光的海报中用了乔任梁生前最喜欢的粉红色调，溢出满屏的浪漫气息。

《定制幸福》可以说是乔任梁生活的一个“还原”，众多粉丝都知道他喜欢赛车，他戏里便是一名低调的赛车手；他是一个温暖的男孩，戏里便把他的温暖、有情有义传递给身边的每一个人，他喜欢看夜景，戏中展望的家便在CBD高层，俯瞰整座城市的霓虹，可谓人生如戏，戏如人生。相信绝对的主角地位让粉丝追忆光影的同时亦可充分体会角色的喜怒哀乐。

乔任梁低头沉思

都市男女解密幸福真谛

幸福婚姻是否可以用一个看得见的等量公式计算得出？等了又等、选了又选的完美伴侣是否真实存在，又会在何时现身？制作方亦将本剧的播出日期定在距离乔任梁生日(10月15日)前一天(10月14日)，相信这是送给观众最好的礼物，也同时希望在豪车华服背后，可以寻找到每个人的幸福秘方！

[责任编辑： 席倩倩 ]