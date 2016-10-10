陈赫与美女同学合影约饭 美颜过了头遭网友调侃

新闻摘要： 10月9日，陈赫在微博转发了一张自己与王晓晨的合影，并喊话对方“晚上吃饭啊”。

陈赫与王晓晨

凤凰娱乐讯10月9日，陈赫在微博转发了一张自己与王晓晨的合影，并喊话对方“晚上吃饭啊”。

照片中王晓晨和老同学陈赫亲密合影，脸色一样白皙，熟悉陈赫的网友们纷纷调侃他：“美颜有点过了赫赫”。

网友纷纷评论“我从未见过如此美颜无耻之徒”、“赤赤你要帅的这么明显干嘛！”、“赫赫，你这个美颜就有点过了啊”、“厉害了这美颜我的赤赤”。

据悉王晓晨和陈赫都毕业于上海戏剧学院04表演系本科，同学还有郑恺，李金铭，江疏影等人。

[责任编辑： 席倩倩 ]