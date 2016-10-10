昆凌主持首秀搭档孟非 或因周董结缘

新闻摘要： 由名嘴孟非和天王嫂昆凌首次搭档主持的儿童脱口秀《了不起的孩子》即将于10月15日晚8点在爱奇艺独家播出。第一次主持节目就能和名嘴孟非搭档，昆凌首次触网引人注目。

昆凌

由名嘴孟非和天王嫂昆凌首次搭档主持的儿童脱口秀《了不起的孩子》即将于10月15日晚8点在爱奇艺独家播出。第一次主持节目就能和名嘴孟非搭档，昆凌首次触网引人注目。不少粉丝期待着天王嫂在节目中的表现，不过也有网友猜测，昆凌能与资深主持人孟非搭档，或许是因为老公周杰伦的缘故。更有网友深扒出孟非曾与周杰伦多次合作，还曾自称是周董粉丝的历史。而《了不起的孩子》的制作方恰好还是周杰伦常驻节目《最强大脑》的制作方。

孟非昆凌上演反差萌

《了不起的孩子》是一档儿童才艺展示脱口秀节目。该节目由爱奇艺和远景影视联合出品。主持人孟非和昆凌在节目中组成的忘年组合，被熊孩子包围时展现出了一种反差萌。孟非被萌娃摸头、冷落，甚至还被拳打脚踢得人仰马翻，被孩子完虐的过程如同爷孙般的玩闹。昆凌在造型上甜美可爱，在台上则落落大方，和孩子互动显得温柔贤惠。主持经验丰富的孟非面对众多萌娃有点手忙脚乱，反到是年轻辣妈昆凌母爱爆棚，尽显哄娃功力，帮助主持前辈“孟爷”搞定大帮熊孩子。

该节目是孟非和昆凌二人的网综首秀，在两次录制过程中，两人的配合十分默契。孟非曾与众多主持人如姜振宇、尉迟琳嘉、谢依霖等同台，国民美妈昆凌是年纪最小的一位，仅比孟非的女儿大四岁。在主持风格上，昆凌所展现的少女天真和温柔母性是节目当中的一大亮点，也是节目组眼光的精准独到。

孟非与昆凌对谈小拳手

首次合作或因周杰伦

《了不起的孩子》是由江苏卫视制作过金牌综艺《非诚勿扰》《最强大脑》的团队打造的网络综艺，此前，周杰伦还曾在《最强大脑》中担任嘉宾与孟非有过多次合作，而孟非还在《非诚勿扰》和主播过的新闻栏目中表达了自己对周董的力挺。孟非曾说：“我喜欢周杰伦，我做主播的时候还拿了好大一段时间说我为何喜欢周杰伦，现在网上还能搜到。”

昆凌一直被周董悉心呵护。自两人结婚生女后，昆凌多以家庭为主，这次能够与孟非共同主持《了不起的孩子》也得到了周董的力挺。在曝光的预告片中，昆凌就曾透露会带着周杰伦来参加这档熊孩子欢乐趴。

既有幽默搞怪和逆天表演，又有主持人间频频曝料的互动。《了不起的孩子》将自10月15日每周六晚八点起在爱奇艺上独家播出，与观众共度周末的欢乐时光。

[责任编辑： 席倩倩 ]