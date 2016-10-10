《蜗牛》定档10月24日 王凯王子文演绎刑警队故事

新闻摘要： 由企鹅影视与正午阳光影业联合出品，朱朱编剧，张开宙执导，侯鸿亮、方芳担任制片人，王凯、王子文、徐悦、于恒等共同主演的都市悬疑爱情剧《如果蜗牛有爱情》宣布定档10月24日。该剧根据丁墨同名小说改编，讲述了高冷刑警队长季白(王凯饰)和重案组实习生许诩(王子文饰)在合作中渐生好感，两人一起破案的故事。今日片方公布最新“情感版”预告片和定档海报，定档预告片里师徒情谊初露端倪，二人汗洒运动场，展现出刑警队破案之外轻松的业余生活。随之曝光的定档海报首度全员集结亮相，预示探案之旅即将开始。

《如果蜗牛有爱情》

由企鹅影视与正午阳光影业联合出品，朱朱编剧，张开宙执导，侯鸿亮、方芳担任制片人，王凯、王子文、徐悦、于恒等共同主演的都市悬疑爱情剧《如果蜗牛有爱情》宣布定档10月24日。该剧根据丁墨同名小说改编，讲述了高冷刑警队长季白(王凯饰)和重案组实习生许诩(王子文饰)在合作中渐生好感，两人一起破案的故事。今日片方公布最新“情感版”预告片和定档海报，定档预告片里师徒情谊初露端倪，二人汗洒运动场，展现出刑警队破案之外轻松的业余生活。随之曝光的定档海报首度全员集结亮相，预示探案之旅即将开始。

酷爆王凯变身毒舌刑警

呆萌王子文变加速蜗牛

不同于首支预告节奏紧张悬念重重，此次发布的“情感版”预告充满欢乐。严肃霸气的季白不仅破案了得，还随时变身吐槽小能手，不仅调侃许诩跑步是蜗牛爬，还要一本正经地追问她脸红的原因……“机器小怪物”、“慢爬的蜗牛”等绰号皆出自季白之口，让网友见识到“全能队长”毒舌起来同样难逢敌手。剧中季白凭借出色的工作能力和帅气硬朗的外型成为“万人迷”，其魅力能让实习生姚檬，由短发女汉子秒变温柔铁杆小粉丝。预告片里，她对偶像季白大胆“表白”却接连口误，窘态百出的情景引发了不少欢笑。

预告片里，季白和许诩搞笑又有爱的互动也让人眼前一亮。师徒俩不仅工作方式、思维方式截然不同，身体素质方面同样天差地别。在许诩“光荣”成为霖市“第一个被歹徒挟持的刑警”后，季白对其展开了跑步、射击及摔跤等全方位魔鬼式体能训练。原本高强度的训练就已经让许诩的小身板濒临极限，而季白的毒舌则让她心理阴影面积倍增。不过，许诩选择把两人从对立到融洽的互动情节，用画笔描绘成平行星球中狮子与蜗牛的漫画故事，这种表达方式浪漫又带有二次元萌感，撑起了满屏粉红。片尾季白一语道破漫画的秘密，两人慢热的感情将会走向何方，引起观众期待。

《如果蜗牛有爱情》

全阵容正式亮相

两大阵营生死对决

本次曝光的定档海报，是主演阵容首次集体亮相。王凯、王子文、徐悦、于恒、张陆和武笑羽、张棪琰、蔡珩、张晓谦、赵圆瑗分列两大阵营，两张海报色调截然不同，似乎暗藏人物关系的阵容对立。角色面部棱角凌厉各怀心事，暗示了真相由表象解读和剖析而来；画面整体带有朦胧感，寓意难以看清背后所隐藏的复杂人性；而众主演如便签般呈现在海报中，则是指人人处于生死险境，在与亡命之徒的博弈中随时可能被揭下。

值得一提的是，本剧中案件情节看似并无关联，实则环环相扣，这使得剧情走向扑朔迷离充满变数。从定档预告和海报透露出的点滴角色性格可知，整部剧风格既温暖又充满悬疑元素，让人更加期待不已。

《如果蜗牛有爱情》爱情与探案双线并行，在讲述甜宠爱情故事基础上远赴缅甸拍摄，将跨国抓捕毒枭的行动过程演绎得惊心动魄。10月24日起，该剧将全国首播，与大家一起拨开迷雾，探查真相。

[责任编辑： 席倩倩 ]