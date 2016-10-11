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张靓颖身上长期有淤青 冯轲微信记录细思极恐

2016-10-11 09:19 [来源： 腾讯娱乐 ]

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张靓颖身上长期有淤青 冯轲微信记录细思极恐

张靓颖、冯轲

腾讯娱乐讯 据关爱八卦成长协会爆料，刚扒过张靓颖全家撕逼的疑点，随着事情的发展，今天也有更多的疑点冒出来了。最劲爆的莫过于网友@海参威的这张冯轲微信聊天记录的照片！冯轲在昨天下午的发布会上跟人微信聊天，对方发来的文字是“靓颖愿意转发你的微博吗？”有看过图片的网友表示，这句话好像暗示着，在是否转发冯轲的回应微博这个问题上，冯轲和张靓颖是有内部分歧的。愿意转发就意味着张靓颖对男友冯轲的认同和支持，那么不愿意转发意味着什么呢？如果不愿意的话张靓颖的微博后来怎么发的？细思极恐！

张靓颖身上长期有淤青 冯轲微信记录细思极恐

冯轲微信聊记录被拍到

另外，很早就有八卦杂志报道张靓颖身上的各种青紫淤伤是人为的，今天更有媒体爆料把矛头指向冯轲！可是这种事，只有当事人发声才能下定论哈。不过，今天我们也收到了关于张靓颖身上淤青的爆料。微博上面的截图显示，2015年8月1日张靓颖身上的伤据说是演唱会摔下升降台导致的。

张靓颖身上长期有淤青 冯轲微信记录细思极恐

张靓颖身上有淤青

但是2015年10月10日她身上仍然有淤青，让粉丝很担心！我们搜索了一下，一般来说普通体质淤青是一两周消退，难道张靓颖体质比较特殊？总之两个多月淤青都没消退，这时间真的有点长！

张靓颖身上长期有淤青 冯轲微信记录细思极恐

微博爆料到了同年10月，张靓颖身上的淤青都没好

[责任编辑： 席倩倩 ]

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