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姐弟恋三年就告吹 李连杰黄秋燕前妻侠女变大妈

2016-10-11 09:23 [来源： 凤凰娱乐 ]

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　　黄秋燕早年资料图

　　据台湾媒体《中时电子报》10月10日报道，“功夫皇帝”李连杰1963年出生，在1971年暑假进入北京市什刹海体育运动学校就读，自此走上习武之路，在武术大会大放异彩后，李连杰在1982年被相中演出电影《少林寺》，该片的成功使得他红遍两岸三地，而他的师姐、大他2岁的黄秋燕也跟随其脚步进军影坛，2人连袂主演了《少林小子》，这部电影不仅同样获得广大回响，这对师姐弟更因此被冠上“金童玉女”的封号，而在同时黄秋燕也渐渐发现自己真的爱上了李连杰。

　　李连杰与黄秋燕前后踏入演艺圈，更因演出《少林小子》等片被赞为“金童玉女”

　　1985年2人在拍摄《南北少林》期间，李连杰发生意外把腿摔断，当时甚至被指可能终身残废，这让黄秋燕非常着急，几乎天天往医院跑，为的就是近距离照顾李连杰，后来李连杰似乎对她不离不弃的真情感动，也慢慢地开始喜欢上对方，最后这对“金童玉女”总算迎来好结局，于1987年登记结婚。只是就现在看来，当年的这段感情关系就如同李连杰所说：“她对我付出有8、90，而我对她只有20”那样的不对等，甚至之所以会娶黄秋燕为妻，是会通灵的干妈告诉病重的他，可以用结婚的喜事“冲喜”才有如此决定。

　　黄秋燕和李连杰结婚过程相当草率，不仅只有简单登记、没有摆婚宴、办仪式，也没有告诉任何亲朋好友，就连黄秋燕父母都不知情。1988年黄秋燕怀着7个月的身孕，跟着李连杰到了美国洛杉矶发展，他们用贷款在市郊买了栋房子，李连杰在当地教导武术以及与其他人作交流，而黄秋燕则是为爱退出演艺圈，选择秉持传统将重心移回家庭，专心在家相夫教子，2个女儿便是在美国时先后出生，当年的黄秋燕只有26岁。

　　就是在美国的时候，李连杰认识了武侠导演徐克，陆续合作了《黄飞鸿》、《男儿当自强》、《东方不败》等片，走过事业低谷的他在拍《龙在天涯》时，与“亚姐冠军”利智擦出火花，李连杰也就他对黄秋燕的感情这样说“年轻时只是“喜欢”并不是爱她，和她在一起并不快乐。”经过近两年的进退维谷，1990年李连杰和黄秋燕正式离婚，法院将2个女儿判给了黄秋燕，李连杰也把美国房产全给了她。但分开后，黄秋燕无任何经济来源，最终无力偿还贷款而被强制收走拍卖。

　　李连杰后来转爱“亚姐冠军”智利(左)，黄秋燕(右)则留在美国生活，多年过去她已风华不再

　　黄秋燕离婚后据悉精神出现问题，幸亏有很多朋友关心她、安慰她才开始走出，尽管有人找她复出拍戏，但她都一一回绝，选择在朋友的美容店帮忙，也住在好心女士霍太太家中的地下室，而这一住就是10年，后她与朋友合开理发店，工作稳定后租了间小公寓，还遇到了心仪对象、1个餐馆老板，最后她梅开二度嫁给了对方，与爱人、小孩住在一起，即便只是租屋，但相信现在的她一定比过去更快乐。

[责任编辑： 席倩倩 ]

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