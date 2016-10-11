44岁陶虹穿绿皮裙 秀深邃事业线

陶虹
日前，陶虹出席某活动，身穿绿色吊带皮裙亮相，大秀性感身材。一袭长发尤显女人味，皮肤白皙的她锁骨也十分抢眼。
陶虹
和徐铮结婚之后，陶虹的重心更加偏向家庭，在一次公开访问中，徐铮也谈起了对妻子陶虹的亏欠：“我知道其实陶虹她自己也很想拍一个电影，她其实是一个很有事业心的人。因为我这边的关系，她为这个家在不停地付出。”
[责任编辑： 席倩倩 ]
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