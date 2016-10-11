李安新片《比利·林恩》内地定档11.11 同步北美

新闻摘要： 11月的内地院线已经定档了几部重点大片，十分热闹。备受期待的李安导演的新片《比利·林恩的中场战事》相继公布了台湾、北美的上映日期，内地院线的消息迟迟未出。而今，终于有消息证实该片将于11月11日在内地上映，同步北美。

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1905电影网讯11月的内地院线已经定档了几部重点大片，十分热闹。备受期待的李安导演的新片《比利·林恩的中场战事》相继公布了台湾、北美的上映日期，内地院线的消息迟迟未出。而今，终于有消息证实该片将于11月11日在内地上映，同步北美。

李安导演的新片《比利·林恩的中场战事》是电影的一次变革，影片采用120帧/秒的拍摄技术，引进了业内的高度关注。相对于普遍采用的每秒24帧的拍摄技术，120帧将会带领观众身临其境，观影效果会变得更加真实。

全球能够观看120帧的影院一共只有纽约、洛杉矶、台北等五家，中国内地只有北京、上海两地各一家。北京博纳悠唐影院还特地为了李安新片上映对影厅进行了装修，然而这样的状况必然会引起一番抢票热潮。

李安在拍摄电影的道路上一直求新求变，这次的技术革新走在了电影行业的超前列。而故事也依旧没有丢掉李安电影的核心。该片讲述的是19岁的男孩比利·林恩(乔·阿尔文饰)，他在加入美军部队之后，被派往伊拉克战场。战争中他侥幸逃过一劫。回国后，政府决定在感恩节当天橄榄球比赛的中场休息时与明星同台，授予勋章。从之前曝光的预告来看，这一段采用了交叉剪辑的方式展现战场与球场的不同情况。而且电影的大部分都会发生在比赛当天。

《比利·林恩的中场战事》根据本·芳汀同名小说改编，由乔·阿尔文、克里斯汀·斯图尔特、加内特·赫德兰、范·迪塞尔、史蒂夫·马丁、克里斯·塔克、博·纳普、本·普拉特等主演。该片编剧西蒙·博福伊曾凭借《贫民窟的百万富翁》拿下奥斯卡最佳改编剧本。

该片目前已经在纽约电影节首映过，目前内地定档11月11日，同步北美上映。

[责任编辑： 席倩倩 ]