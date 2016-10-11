李晨新剧开播落泪 范冰冰做了一件事让他更感动

新闻摘要： 李晨监制兼主演的电视剧《好家伙》正在北京卫视播出，而距离该剧拍摄已经时隔四年。这部让李晨费尽心血的剧终于播出，李晨不仅流下了男儿泪，也感染到女友范冰冰充当起义务宣传员，在接受记者采访时，李晨表示非常感动女友所做的一切。

范冰冰、李晨

华商报10月11日消息李晨监制兼主演的电视剧《好家伙》正在北京卫视播出，而距离该剧拍摄已经时隔四年。这部让李晨费尽心血的剧终于播出，李晨不仅流下了男儿泪，也感染到女友范冰冰充当起义务宣传员，在接受记者采访时，李晨表示非常感动女友所做的一切。

《好家伙》很有探讨的价值

华商报：“好家伙”指的是什么？为什么会是这样一个剧名？

李晨：关于这个剧名，当时说的是《好家伙》为首部，因为好、坏、丑三部曲，《好家伙》《坏家伙》和《丑家伙》是这样三部曲。

华商报：你又是监制又是主演，为什么对《好家伙》付出这么多？

李晨：因为对于这个戏来说，大家当年其实做了很多取舍的，2012年全部用电影器材、灯光设备拍电视剧的剧组并不是特别多，但是我们基本上近五个月的时间全程用了电影的设备和器材，这样剧组的投入成本增加了很多，而且那会儿我跟张译也是商量好了，片酬打折拍这个戏。其他各方面的钱其实都用在了制作上，比如特殊道具、摄影器材、服装、美术等，投资还是挺有压力的，所以大家就想拍一个比较优质的剧目。

华商报：与众多抗战剧相比，《好家伙》是一部什么风格的剧？它的亮点在哪里？

李晨：我觉得《好家伙》这部戏很有探讨的价值，因为它看似是一个抗战剧、谍战剧，但是在谍战剧的背后讲了太多太多的东西，讲人性、讲情义，甚至讲短暂的爱情，讲了各种主义当中的信仰，甚至是人自己发现内心当中新的大陆的那种过程，就是我觉得真的要仔细地看，然后品里面的对白。

冰冰是一个很可爱的小女生

华商报：范冰冰力推这部剧，说这部剧对你的意义不同，在你看来这是一部里程碑的作品吗？

李晨：冰冰确实帮我做了义务宣传委员，生活当中也给我出了很多主意。主要希望让戏能尽早跟观众见面，那会儿大家那么努力地去拍一个戏，都不被市场认可，这个结一直在心里解不开，一度还拿着片子去四处游说，各种碰壁。可能在生活的过程当中会透露一点自己这些年的遗憾与不解，或者说心情当中的那种不平衡。那么冰冰在生活当中多多少少了解到这种情况。当那天知道这个戏最终确定要播出的时候，我把该打的电话打完，该发的微信发完，把手机往下一放，叹了一口气，我说：“《好家伙》终于要播了。”说完了眼泪就掉下来了，正好冰冰在我旁边，她就看见了，然后她发微博的时候我不知道，我第二天才知道她发了微博，我觉得还是挺感动。

华商报：能透露一下日常生活中的“范爷”是什么样的？

李晨：冰冰在生活中就是一个很可爱的小女生，喜欢粉色的东西，喜欢玩娃娃、玩具什么的，喜欢可爱的小动物。

华商报：冰冰前两天在谈到结婚话题的时候说“什么突发情况都有可能。”你有没有计划呢？

李晨：冰冰跟我最近都比较忙，她接下来要拍她自己制作的一个戏叫《赢天下》，也是大型的古装戏，时间比较久。我后面要做一个电影，从前期拍摄到后期制作、上映，可能一年的时间就过去了，最近对于“好事”来说可能还没有放在计划里。

录真人秀相当于解放天性

华商报：饰演了这么多角色，你觉得生活中的自己与哪个人物最相似？

李晨：应该是《北爱》里的吴迪，当时去创造这个角色的时候，我就是把自己大概二十五六岁左右之前的价值观跟感情观放到了这个人物身上。演员就是有这么一个好处，可以通过角色说话，可以通过角色表达，你想表达的态度、你想说的话都可以通过一个角色去跟观众交流和展现。

华商报：为什么会去《喜剧总动员》里跨界说相声？都说真人秀最能暴露本性，“跑男”中的“大黑牛”就是最真实的你吗？

李晨：参加《喜剧总动员》是一种跨界的尝试吧，我觉得可能从演员角度上讲，就像做解放天性练习。我觉得任何一样东西对表演都是有帮助的，都是有意义的。比如说像我们录了《跑男》(在线观看)，我就认识到了好多好多的艺人朋友和演员朋友，如果我自己后面再做戏的话，那你想想，我可以直接找到更多的朋友们来广发英雄帖。

华商报：“跑男”里你是非常照顾其他人的，在《好家伙》剧组中，作为监制又是主演，也是那个比较照顾人的角色吗？

李晨：《跑男》里面，大家都叫我“晨妈”，我自己生活当中也是比较事儿的，这个也操心，那个也操心，什么都管。在《好家伙》剧组里面确实是做幕后工作要比做演员的工作量要大很多，但是我很喜欢这种感觉，因为《好家伙》确实是一个很好的戏，很好的剧本。

[责任编辑： 席倩倩 ]