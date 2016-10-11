与素人谈恋爱！张柏芝加盟真人秀《女神的选择》

新闻摘要： 这两年，明星情感节目大举进军综艺圈，从《如果爱》到《我们相爱吧》，再到网综《黄金单身汉》，娱乐圈单身男女明星也是让观众操碎了心。而在众多的节目中无论是明星与明星的玛丽苏桥段，还是明星与明星的cp组合，都颇有一点儿玩票的性质！而乐视视频即将推出一档星素情感体验旅行真人秀《女神的选择》邀请了张柏芝、王心凌、柳岩三位女神加盟！与以往节目不同，这次星素体验真人秀并不是一次玩票，节目中三位风格迥异的大咖女神大聚首并将与素人男嘉宾分别展开一段情感体验之旅。张柏芝在节目中更是率性发声，笑谈情感态度，首次自爆择偶的星座标准。

张柏芝美颜依旧

这两年，明星情感节目大举进军综艺圈，从《如果爱》到《我们相爱吧》，再到网综《黄金单身汉》，娱乐圈单身男女明星也是让观众操碎了心。而在众多的节目中无论是明星与明星的玛丽苏桥段，还是明星与明星的cp组合，都颇有一点儿玩票的性质！而乐视视频即将推出一档星素情感体验旅行真人秀《女神的选择》邀请了张柏芝、王心凌、柳岩三位女神加盟！与以往节目不同，这次星素体验真人秀并不是一次玩票，节目中三位风格迥异的大咖女神大聚首并将与素人男嘉宾分别展开一段情感体验之旅。张柏芝在节目中更是率性发声，笑谈情感态度，首次自爆择偶的星座标准。

单身女神再出发

情感体验不走肾走心

《女神的选择》是乐视视频携手东方娱乐联合推出的一档星素情感体验旅行真人秀，难得的是张柏芝、王心凌、柳岩三位不同画风的女神首次聚首，分别与素人男嘉宾们共赴一场体验之旅。昔日“玉女掌门人”张柏芝蜕变成知性女神，性感女神柳岩流露出内心感性的一面，而甜心教主王心凌更将展现出不为人知的独立坚强。三位女神有一个共同点，都进入了黄金剩女行列，如今的她们成熟稳重，然而不管是女生还是女神，都需要被爱被呵护的感觉。

相较于一些星素模式综艺，《女神的选择》并非一次明星和素人的玩票，张柏芝一直以来被冠以女神的光环，柳岩事业打拼多年颜值能力兼具，王心凌也已经不是当年那个唱着《睫毛弯弯》的小女生。三位颇有女强人架势的女神，由于种种原因使她们“跻身”剩女行列。而在《女神的选择》中，她们能通过与男嘉宾们的相处，收获意外的情感体验。在旅途中会有很多的可能性和选择，所以节目定义为星素情感体验旅行真人秀。节目通过旅行作为载体，让明星和素人之间进行一次深度的情感体验，在这个过程中可能会激发出友情，也可能升华出爱情，一切全凭女神的选择。

张柏芝在景区

首发宣传片大打“神秘牌”

张柏芝笑谈感情标准“看感觉”

此次曝光的《女神的选择》宣传片只公布了三位女神阵容，对节目的细节并没有过多描述，可谓是大打“神秘牌”。因此，三位女神将开启一段怎样的情感体验旅途引发了大家的猜想。

据悉，张柏芝已经完成她的首次录制，在节目录制过程中，张柏芝率性谈及感情要求和自己择偶的星座标准：“金牛座的男生负能量”，她还笑言，“金牛座真的很抠”。对于双子男生，张柏芝觉得双子座的男生太花心。本身就是双子座的她也拥有双子座典型率真性格，坚持“其实只要感觉到了，管他什么星座血型都可以。但自己的心动男生一定要让我有感觉。”当谈及对什么样的男生最讨厌时，张柏芝坦诚道：“自恋的男生最恐怖。”

此前，媒体爆料的与张柏芝亲密同游的神秘男子实际上就是节目中的素人男嘉宾之一。从照片可见这位男嘉宾全程开启保驾护航模式，更在天色渐晚后担心女神受凉，细心为她披上外套，十分地怜香惜玉。而在整个出游过程中，女神张柏芝美艳依旧、兴致高昂，与男嘉宾更是一路相谈甚欢，不禁让网友更加期待他们在节目中究竟会擦出怎样的火花。

[责任编辑： 席倩倩 ]