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独家曝光冯轲美国2.4万平米豪宅 女儿曾住在该处

2016-10-11 09:30 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　腾讯娱乐专稿(文/腾讯娱乐报道组)

　　近日，有网友向腾讯娱乐爆料，张靓颖的未婚夫冯轲个人名下有一处美国房产。

　　腾讯娱乐与华裔律师刘龙珠一起，根据线索和美国政府公开的房产信息，独家查到了冯轲的该房产。公开信息中，此处房产的姓名为Ke Feng，出生年月与爆料人给出的一致，房产拥有人没有张靓颖的名字。

　　从某美国房产网站上的记录来看，该房产曾经的一位住户名字正好与爆料人称的冯轲与前妻的女儿名字一致。

　　这栋豪宅位于美国西海岸的俄勒冈州，距离该州最大的城市波特兰仅有30公里。豪宅占地面积36亩(2.4万平方米)，拥有5间卧室、6个卫生间，居住面积546平方米。室外除了泳池、一个网球场、一个篮球场和一个小型足球场，在泳池边甚至有一小块高尔夫果岭！

　　尽管在美国最大的地产信息网站Redfin上，房主已将房屋的相关信息设置为“不公开”，但我们依旧能够从Zillow等其他地产网站上看到照片和成交信息。

　　这栋建于2005年的豪宅的新房成交价是255万美元，2011年以120万美元易手，而冯轲在2012年1月31日买下这处房产的价格是150万美元。

　　

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[责任编辑： 席倩倩 ]

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