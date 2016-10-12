姚笛走出低谷感情事业双丰收 被曝恋上富二代

新闻摘要： 据全明星探爆料，姚笛被曝与国内某知名酒业老板的儿子谈恋爱，二人被目击在绍兴某茶楼牵手。自从2014年姚笛介入文章马伊琍的婚姻，经过2年多的低调，她的事业在慢慢回温，如今看来感情也有了着落。

爆料截图

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姚笛近照

腾讯娱乐讯10月11日消息，据全明星探爆料，姚笛被曝与国内某知名酒业老板的儿子谈恋爱，二人被目击在绍兴某茶楼牵手。自从2014年姚笛介入文章马伊琍的婚姻，经过2年多的低调，她的事业在慢慢回温，如今看来感情也有了着落。

从网友提供的照片来看，姚笛长发披肩架着黑超，一身水绿色连衣裙很是清新。不过在照片中她并未与传闻中的富二代同框。

自2014年被曝出介入文章马伊琍的婚姻之后，姚笛一直低调行事，少有感情传闻。2015年6月曾被曝出与台湾艺人李威相恋，李威亦大方告白，但姚笛方面没有回应，而同年12月李威又称“单身”，似乎宣告俩人已分手。而就在11日，姚笛工作室还就她与迟帅的绯闻发了声明，称近日以“姚笛曾嫌弃迟帅没豪宅分手”为题的不实内容在网络广泛传播，并愈演愈烈。姚笛工作室发表声明，称对此恶劣行为表示强烈谴责并已经提交给律师处理。

[责任编辑： 席倩倩 ]