洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

韩寒宣布新片《乘风破浪》已开拍 彭于晏加盟

2016-10-12 09:28 [来源： 腾讯娱乐 ]

分享到：

　　韩寒

　　腾讯娱乐讯10月11日，韩寒在微博宣布他执导的新片《乘风破浪》已开机一段时间，据此前消息，演员彭于晏已经加盟该片。本次公布的工作人员为：摄影指导-程马致远，制片人于梦，制片主任徐征，声音指导郭明，剪辑指导白玉侠，美术指导王阔，副导演张洪伟，制片人李雯雯

　　微博原文如下：

　　韩寒微博

　　“我导演的新电影《乘风破浪》已经拍摄一段时间了。实在对不起《三重门》和《天空制造》，不过这不算跳票，这是插票。向大家介绍一下这部电影的部分主创，很荣幸可以与这些年轻而专业的朋友们共事。虽然幕后工作人员只能在片尾字幕里匆匆滑过，但没有你们，就没有电影的一切。让我们一起#乘风破浪#”

　　《乘风破浪》讲述小镇青年阿浪认为父亲阿正从未理解他的职业与生活。一次机缘巧合，他见证并经历了父亲当年传奇而有趣的一面。

[责任编辑： 席倩倩 ]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605