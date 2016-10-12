韩寒宣布新片《乘风破浪》已开拍 彭于晏加盟

新闻摘要： 韩寒在微博宣布他执导的新片《乘风破浪》已开机一段时间，据此前消息，演员彭于晏已经加盟该片。

韩寒

腾讯娱乐讯10月11日，韩寒在微博宣布他执导的新片《乘风破浪》已开机一段时间，据此前消息，演员彭于晏已经加盟该片。本次公布的工作人员为：摄影指导-程马致远，制片人于梦，制片主任徐征，声音指导郭明，剪辑指导白玉侠，美术指导王阔，副导演张洪伟，制片人李雯雯

微博原文如下：

韩寒微博

“我导演的新电影《乘风破浪》已经拍摄一段时间了。实在对不起《三重门》和《天空制造》，不过这不算跳票，这是插票。向大家介绍一下这部电影的部分主创，很荣幸可以与这些年轻而专业的朋友们共事。虽然幕后工作人员只能在片尾字幕里匆匆滑过，但没有你们，就没有电影的一切。让我们一起#乘风破浪#”

《乘风破浪》讲述小镇青年阿浪认为父亲阿正从未理解他的职业与生活。一次机缘巧合，他见证并经历了父亲当年传奇而有趣的一面。

[责任编辑： 席倩倩 ]