张靓颖生日上演大和解 张母将撤诉冯轲否认炒作

新闻摘要： 这几天张靓颖母亲“笔伐”准女婿冯轲的事情持续发酵，尽管舆论沸沸扬扬，但身处风口浪尖的张靓颖并没有打乱任何工作计划，11日晚九点，她如期出现在生日会现场。

一家人温馨合影

腾讯娱乐讯(文/小西)这几天张靓颖母亲“笔伐”准女婿冯轲的事情持续发酵，尽管舆论沸沸扬扬，但身处风口浪尖的张靓颖并没有打乱任何工作计划，11日晚九点，她如期出现在生日会现场。在台上张靓颖发表生日感言，她坦言自己的生日就是妈妈的“受苦日”，在她心里妈妈永远排第一，歌迷排第二，而准老公冯轲“只能排第三”。生日会尾声，还上演了一幕“世纪大和解”，张靓颖同妈妈、冯轲一同温馨合影，冯轲也表示年底的婚礼会如期举行。生日会后，张靓颖、冯轲也分别接受媒体群访，对“小三”、财产等问题一一做出回应。此外，据张靓颖透露，张母和冯轲的股权纠纷案，张母也会主动撤诉。

张靓颖分享酒吧驻唱经历：从来不唱客人点的歌

生日会举办的地点位于成都音乐房子酒吧，13年前张靓颖曾在这间酒吧当驻场歌手，而这也是她和冯轲初识的地方。回到这个熟悉的现场，张靓颖一上台就用成都话问候观众：“大家好，今天又回音乐房子了！”当天，张靓颖身穿条纹长裙，精神饱满，与前几天泪洒发布会现场的憔悴状态截然不同。

生日会前半段，张靓颖演唱了《Any man of mine》、《Promises don't come easy》、《I turn to you》、《simply the best》、《hero》等五首歌曲，这些都是她13年前在音乐房子经常唱的曲目。表演间隙，张靓颖还与台下观众分享了当年当酒吧歌手的经历，她笑说妈妈曾经阻止过自己去酒吧唱歌，但来看了三天演出就打消了这个念头：“因为当时我年纪最小，酒吧里所有的人都很照顾我，如果有客人想上台，还没走到台边就会被服务员拉走。”张靓颖坦言，当时她很“装”，从来不唱客人点的歌，也曾经素颜上台，她还感慨，音乐是一直陪她长大的老师，听音乐让她懂得很多人生道理，也让她每天即使走同样的路也会看到不同的风景。而音乐房子对她来说意义更大，是她“梦开始的地方”。

张靓颖宣布“排位”：妈妈第一，粉丝第二，冯轲第三

五首歌后，冯轲手捧鲜花登台，先是送她一个大大的拥抱，又拿起话筒祝福靓颖“生日快乐”。除了为准太太庆生，冯轲还表示，11日张靓颖英文数字专辑预售成绩喜人，并在台上感谢了买了9999张专辑的老友陈砺志。随后，张靓颖同公司的艺人王铮亮、谢帝、潘辰等人也集体登台，送上旋转木马造型的蛋糕。

台上，张靓颖还特别感谢了妈妈，她动情说道：“我的生日也是我妈的受苦日，我是一个很幸运幸福的人，虽然是单亲家庭，但妈妈给了我两份爱，让我在很幸福的状态下长大。”张靓颖在台上直呼“妈妈我爱你”，而台下的张妈则满脸笑容，起立鼓掌。

张靓颖表示，妈妈在自己心里永远排第一，并指着台下的观众说，“排第二的在下面”，至于身旁的准老公冯轲，她俏皮地说：“你只能排第三。”对此，冯轲笑言：“我对我的排位非常认同。”同时，冯轲又在台上第二次提及张靓颖的英文新专辑，并宣布该专辑的首支单曲将分别在14、15日于纽约、北京两地发行。

生日会最后，张靓颖邀妈妈上台，并搂着妈妈清唱了一首童谣《我是妈妈的宝贝》，台下有观众起哄，让张靓颖唱一首《听妈妈的话》，张靓颖也毫不忌讳地回应：“我不是周杰伦！”谈及最近的风波，张靓颖坦言：“误会就是误会，家事会私下解决，但绝对不允许任何人挑拨家人关系。”她再次强调，妈妈永远在自己心里是第一位，自己会和妈妈做最充分的沟通，有任何误会一定是人生中需要学习和磨砺的地方，而她也希望家庭能像事业一样，给她带来幸福感。

生日会在张靓颖、冯轲、张妈妈三人温馨合影后画上圆满句号。值得一提的是，虽然三人笑容满面，但张妈妈和冯轲并无眼神交流。

张靓颖称吴思潇无辜张母即将撤诉

生日会后，张靓颖大方接受媒体群访，对于“小三”、财产等问题全部做出回应。

此前有传闻称，张靓颖的歌迷吴思潇(yoyo)被冯轲包养，张靓颖否认称：“人家来北京把成都的房子卖了，住在姨妈家，那是人家自己亲戚家。”此外，张靓颖还否认冯轲帮其室友找工作：“(那份工作)底薪才两千块，谁会为了两千块走后门？”

张靓颖在采访中大赞yoyo“独立”、“说话嗲嗲的，很招人喜欢”。至于yoyo为何一度住在自己家，张靓颖也解释称：“Michael(冯轲)经常飞美国，做纯商务的工作，他走了以后我害怕一个人在家，就请她来陪我住，陪我去健身房，这些我全部和妈妈解释过，对我来说，朋友住在家里很正常，但这就是和我妈的代沟，对于同一件事看法不同。”

张靓颖一再强调yoyo非常自立：“我们要出差的时候，她帮我喂猫，浇花，从来不让我们帮她，她不靠任何人，她有很多资源接触影视，但她告诉我，喜欢写作，她本来学的就是这个专业。”yoyo曾和冯轲一同晒猫，这也成为网友分析冯轲出轨的“铁证”。而张靓颖则解释称，这是两只不同的猫，但是在同一个地方买的，当时冯轲帮她把卡刷了，但后来yoyo把钱打给了自己，“这些账在我脑子里都很清晰”，张靓颖说。

至于张母担心的财产问题，张靓颖坦言自从风波爆发后，财务都由她自己负责，而冯轲也答应把全部财产归到她名下：“虽然我觉得我的精力应该放在音乐上的，虽然我累，但是为了让她放心，我还是管，我知道她这么做都是出于爱我。”张靓颖表示，近两年来，每次回家妈妈都会提到自己的顾虑，尽管她已经反复解释过多次，但妈妈仍然不理解。风波后，张靓颖再次和妈妈沟通，这次妈妈终于有了退让，并表示和冯轲的股权纠纷案也会撤诉。不过，张母和冯轲的矛盾并未全部消除，张靓颖也无奈表示，家人的误会还要慢慢化解，母亲也说要看冯轲以后表现。

此外，张靓颖还表达了自己的爱情观：“没有人是完美的，我会用我的心和眼睛去衡量，只要他给我的态度是他爱我的，方方面面为我思考的人，这才是一种相处，爱不是一定要互相管着，谈各自的条件，互相拉扯，我要求你，你要求你，而是我愿意为你做什么，你愿意为我做什么。”

采访最后，张靓颖也自曝因为此事伤心痛哭了整整两天：“我很困扰，不知道怎么面对，反省自己到底做错了什么，要有这么多惩罚。”

冯轲否认炒作婚礼将如期举行

与此同时，冯轲也在生日会后接受媒体采访，他表示最近一段时间都在筹备英文专辑，但在与美国制作公司开会期间仍然有很多八卦问题需要面对，着实非常沮丧，他表示：“家庭风波会得到非常好的解决，所谓的各种各样的问题，财产问题，小三问题，他们爱怎么写怎么写，我一点不在乎，现在我看手机都盖着看。”

冯轲坦言，目前所有精力都放在了英文专辑上，他还特别强调，尽管张靓颖在超女比赛后签约了华谊音乐，但只有张靓颖自己的公司才肯出400万美金打造一张英文专辑完成靓颖的梦想，而这张专辑凝结了他们八年来的全部心血。

除此之外，冯轲还否认了代张靓颖发微博一事，并极力否认这一系列事件为炒作行为，他坦言：“张靓颖的千千万万张签名CD都是她亲手签的，这是她的坚持，社交媒体只有她有密码，她确实很冲动，我们当时叫她删微博，但她不删我们也没办法，(这件事)没有任何炒作，都是真实的，虽然很戏剧化。”最后，冯轲还宣布，婚礼计划不会更改，将如期举行。

[责任编辑： 席倩倩 ]