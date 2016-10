张靓颖生日上演大和解 张母将撤诉冯轲否认炒作

新闻摘要: 这几天张靓颖母亲“笔伐”准女婿冯轲的事情持续发酵,尽管舆论沸沸扬扬,但身处风口浪尖的张靓颖并没有打乱任何工作计划,11日晚九点,她如期出现在生日会现场。

一家人温馨合影

腾讯娱乐讯(文/小西)这几天张靓颖母亲“笔伐”准女婿冯轲的事情持续发酵,尽管舆论沸沸扬扬,但身处风口浪尖的张靓颖并没有打乱任何工作计划,11日晚九点,她如期出现在生日会现场。在台上张靓颖发表生日感言,她坦言自己的生日就是妈妈的“受苦日”,在她心里妈妈永远排第一,歌迷排第二,而准老公冯轲“只能排第三”。生日会尾声,还上演了一幕“世纪大和解”,张靓颖同妈妈、冯轲一同温馨合影,冯轲也表示年底的婚礼会如期举行。生日会后,张靓颖、冯轲也分别接受媒体群访,对“小三”、财产等问题一一做出回应。此外,据张靓颖透露,张母和冯轲的股权纠纷案,张母也会主动撤诉。

张靓颖分享酒吧驻唱经历:从来不唱客人点的歌

生日会举办的地点位于成都音乐房子酒吧,13年前张靓颖曾在这间酒吧当驻场歌手,而这也是她和冯轲初识的地方。回到这个熟悉的现场,张靓颖一上台就用成都话问候观众:“大家好,今天又回音乐房子了!”当天,张靓颖身穿条纹长裙,精神饱满,与前几天泪洒发布会现场的憔悴状态截然不同。

生日会前半段,张靓颖演唱了《Any man of mine》、《Promises don't come easy》、《I turn to you》、《simply the best》、《hero》等五首歌曲,这些都是她13年前在音乐房子经常唱的曲目。表演间隙,张靓颖还与台下观众分享了当年当酒吧歌手的经历,她笑说妈妈曾经阻止过自己去酒吧唱歌,但来看了三天演出就打消了这个念头:“因为当时我年纪最小,酒吧里所有的人都很照顾我,如果有客人想上台,还没走到台边就会被服务员拉走。”张靓颖坦言,当时她很“装”,从来不唱客人点的歌,也曾经素颜上台,她还感慨,音乐是一直陪她长大的老师,听音乐让她懂得很多人生道理,也让她每天即使走同样的路也会看到不同的风景。而音乐房子对她来说意义更大,是她“梦开始的地方”。

张靓颖宣布“排位”:妈妈第一,粉丝第二,冯轲第三

五首歌后,冯轲手捧鲜花登台,先是送她一个大大的拥抱,又拿起话筒祝福靓颖“生日快乐”。除了为准太太庆生,冯轲还表示,11日张靓颖英文数字专辑预售成绩喜人,并在台上感谢了买了9999张专辑的老友陈砺志。随后,张靓颖同公司的艺人王铮亮、谢帝、潘辰等人也集体登台,送上旋转木马造型的蛋糕。

台上,张靓颖还特别感谢了妈妈,她动情说道:“我的生日也是我妈的受苦日,我是一个很幸运幸福的人,虽然是单亲家庭,但妈妈给了我两份爱,让我在很幸福的状态下长大。”张靓颖在台上直呼“妈妈我爱你”,而台下的张妈则满脸笑容,起立鼓掌。

张靓颖表示,妈妈在自己心里永远排第一,并指着台下的观众说,“排第二的在下面”,至于身旁的准老公冯轲,她俏皮地说:“你只能排第三。”对此,冯轲笑言:“我对我的排位非常认同。”同时,冯轲又在台上第二次提及张靓颖的英文新专辑,并宣布该专辑的首支单曲将分别在14、15日于纽约、北京两地发行。

生日会最后,张靓颖邀妈妈上台,并搂着妈妈清唱了一首童谣《我是妈妈的宝贝》,台下有观众起哄,让张靓颖唱一首《听妈妈的话》,张靓颖也毫不忌讳地回应:“我不是周杰伦!”谈及最近的风波,张靓颖坦言:“误会就是误会,家事会私下解决,但绝对不允许任何人挑拨家人关系。”她再次强调,妈妈永远在自己心里是第一位,自己会和妈妈做最充分的沟通,有任何误会一定是人生中需要学习和磨砺的地方,而她也希望家庭能像事业一样,给她带来幸福感。

生日会在张靓颖、冯轲、张妈妈三人温馨合影后画上圆满句号。值得一提的是,虽然三人笑容满面,但张妈妈和冯轲并无眼神交流。

张靓颖称吴思潇无辜张母即将撤诉

生日会后,张靓颖大方接受媒体群访,对于“小三”、财产等问题全部做出回应。

此前有传闻称,张靓颖的歌迷吴思潇(yoyo)被冯轲包养,张靓颖否认称:“人家来北京把成都的房子卖了,住在姨妈家,那是人家自己亲戚家。”此外,张靓颖还否认冯轲帮其室友找工作:“(那份工作)底薪才两千块,谁会为了两千块走后门?”

张靓颖在采访中大赞yoyo“独立”、“说话嗲嗲的,很招人喜欢”。至于yoyo为何一度住在自己家,张靓颖也解释称:“Michael(冯轲)经常飞美国,做纯商务的工作,他走了以后我害怕一个人在家,就请她来陪我住,陪我去健身房,这些我全部和妈妈解释过,对我来说,朋友住在家里很正常,但这就是和我妈的代沟,对于同一件事看法不同。”

张靓颖一再强调yoyo非常自立:“我们要出差的时候,她帮我喂猫,浇花,从来不让我们帮她,她不靠任何人,她有很多资源接触影视,但她告诉我,喜欢写作,她本来学的就是这个专业。”yoyo曾和冯轲一同晒猫,这也成为网友分析冯轲出轨的“铁证”。而张靓颖则解释称,这是两只不同的猫,但是在同一个地方买的,当时冯轲帮她把卡刷了,但后来yoyo把钱打给了自己,“这些账在我脑子里都很清晰”,张靓颖说。

至于张母担心的财产问题,张靓颖坦言自从风波爆发后,财务都由她自己负责,而冯轲也答应把全部财产归到她名下:“虽然我觉得我的精力应该放在音乐上的,虽然我累,但是为了让她放心,我还是管,我知道她这么做都是出于爱我。”张靓颖表示,近两年来,每次回家妈妈都会提到自己的顾虑,尽管她已经反复解释过多次,但妈妈仍然不理解。风波后,张靓颖再次和妈妈沟通,这次妈妈终于有了退让,并表示和冯轲的股权纠纷案也会撤诉。不过,张母和冯轲的矛盾并未全部消除,张靓颖也无奈表示,家人的误会还要慢慢化解,母亲也说要看冯轲以后表现。

此外,张靓颖还表达了自己的爱情观:“没有人是完美的,我会用我的心和眼睛去衡量,只要他给我的态度是他爱我的,方方面面为我思考的人,这才是一种相处,爱不是一定要互相管着,谈各自的条件,互相拉扯,我要求你,你要求你,而是我愿意为你做什么,你愿意为我做什么。”

采访最后,张靓颖也自曝因为此事伤心痛哭了整整两天:“我很困扰,不知道怎么面对,反省自己到底做错了什么,要有这么多惩罚。”

冯轲否认炒作婚礼将如期举行

与此同时,冯轲也在生日会后接受媒体采访,他表示最近一段时间都在筹备英文专辑,但在与美国制作公司开会期间仍然有很多八卦问题需要面对,着实非常沮丧,他表示:“家庭风波会得到非常好的解决,所谓的各种各样的问题,财产问题,小三问题,他们爱怎么写怎么写,我一点不在乎,现在我看手机都盖着看。”

冯轲坦言,目前所有精力都放在了英文专辑上,他还特别强调,尽管张靓颖在超女比赛后签约了华谊音乐,但只有张靓颖自己的公司才肯出400万美金打造一张英文专辑完成靓颖的梦想,而这张专辑凝结了他们八年来的全部心血。

除此之外,冯轲还否认了代张靓颖发微博一事,并极力否认这一系列事件为炒作行为,他坦言:“张靓颖的千千万万张签名CD都是她亲手签的,这是她的坚持,社交媒体只有她有密码,她确实很冲动,我们当时叫她删微博,但她不删我们也没办法,(这件事)没有任何炒作,都是真实的,虽然很戏剧化。”最后,冯轲还宣布,婚礼计划不会更改,将如期举行。

