本文转载自公众号“娱夫洪伙”明星整容还是很能理解的，连普通人为了美都会选择整容，更何况总是要面对镜头的明星。但是，纵观这么多整容明星，很多都整残了，看着让网友觉得可惜。当然，也有越整越漂亮的，甚至有的明星之前极丑，整容之后简直像换了个人，不对，应该是换了个头，与之前完全不是同一人。下面跟小编一起来看看哪些明星整容如换头，你还能认得出他们吗？
鞠婧祎
鞠婧祎被认为是“千年美女”，可能由于是日本人评出来的千年美女，所以网友并不买账，当然一方面也是因为鞠婧祎真配不上“千年美女”的称号，娱乐圈样貌气质都出众的明星大有人在，鞠婧祎真不算特别的。
[责任编辑： 席倩倩 ]
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