洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

《汉语桥》中国地图漏台湾 湖南卫视向公众道歉

2016-10-12 09:32 [来源： 凤凰娱乐 ]

分享到：

　　《汉语桥》

　　湖南卫视10月9日20：30播出《第十五届汉语桥世界大学生中文比赛总决赛》，有细心网友发现，第一轮“我的中国故事”主题演讲中，埃及赛区选手大伟身后的大屏幕上出现的中国地图出错，动画素材将中国地图版图标红处理，却未对台湾地区做标红处理。节目播出后，遭到不少网友批评。

　　节目中中国地图未把台湾地区标红

　　10月11日晚，湖南卫视官方微博发表致歉声明，称节目在播出过程中收到问题信息反馈，节目组迅即采取紧急措施，撤回播出带及芒果TV视频，节目网络重新上线前，连夜对错误信息紧急排查。

　　湖南卫视道歉声明

　　声明中表态：“湖南卫视全体工作人员对祖国的领土完整和国家统一持有高度一致的坚定态度，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对任何分裂祖国的言论和行径。”

[责任编辑： 席倩倩 ]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605