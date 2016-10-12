《汉语桥》中国地图漏台湾 湖南卫视向公众道歉

新闻摘要： 湖南卫视10月9日20：30播出《第十五届汉语桥世界大学生中文比赛总决赛》，有细心网友发现，第一轮“我的中国故事”主题演讲中，埃及赛区选手大伟身后的大屏幕上出现的中国地图出错，动画素材将中国地图版图标红处理，却未对台湾地区做标红处理。

《汉语桥》

湖南卫视10月9日20：30播出《第十五届汉语桥世界大学生中文比赛总决赛》，有细心网友发现，第一轮“我的中国故事”主题演讲中，埃及赛区选手大伟身后的大屏幕上出现的中国地图出错，动画素材将中国地图版图标红处理，却未对台湾地区做标红处理。节目播出后，遭到不少网友批评。

节目中中国地图未把台湾地区标红

10月11日晚，湖南卫视官方微博发表致歉声明，称节目在播出过程中收到问题信息反馈，节目组迅即采取紧急措施，撤回播出带及芒果TV视频，节目网络重新上线前，连夜对错误信息紧急排查。

湖南卫视道歉声明

声明中表态：“湖南卫视全体工作人员对祖国的领土完整和国家统一持有高度一致的坚定态度，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对任何分裂祖国的言论和行径。”

[责任编辑： 席倩倩 ]