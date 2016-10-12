刘德华坦言拍喜剧最难：曾研究宋小宝如何让人笑

新闻摘要： 由王晶执导的电影《王牌逗王牌》自10月1日上映以来目前票房已超过1.66亿元。日前主演刘德华接受本报专访，讲述了拍摄的幕后。他称和王晶合作多年，两人很默契，“喜剧一定要他掌控，他有他的风格，我只能在他的风格下表现自己的节奏。”近年他投资了多部电影，称也有过当导演的念头。

刘德华

由王晶执导的电影《王牌逗王牌》自10月1日上映以来目前票房已超过1.66亿元。日前主演刘德华接受本报专访，讲述了拍摄的幕后。他称和王晶合作多年，两人很默契，“喜剧一定要他掌控，他有他的风格，我只能在他的风格下表现自己的节奏。”近年他投资了多部电影，称也有过当导演的念头。

谈新片

挨打次数最多喊导演加钱

在《王牌逗王牌》中，刘德华饰演囧探。谈及角色，他“抗议”道：“大家都说我是王牌，其实我是中间那个‘逗’字。这部电影是我最近作品里挨打最多的一次，杀手们打我、黄晓明打我、冯宝宝打我，连他们家的那条狗都打我，特别惨。我觉得我被导演骗了，电影的票房好，我得让他加钱。”片中有从一栋楼跳到另一个楼等危险戏份，刘德华拍的时候有些怕，但没有用替身，“我身手不错，基本上那样的镜头没有大问题。”

刘德华之前演的多为比较帅的形象，他称《黑马王子》是形象上的一个很大的突破，比较邋遢，而这一次依然选择了一个不是那么完美的角色，“我相信观众会把我和我演的角色分开，而10年前，他们或许不会这么清楚地把我和角色分开。”此前的《失孤》刘德华也挑战了较为邋遢草根的形象，被问及是否在转型，刘德华表示没有刻意去改变，“我的帅还是在背后的灵魂。我可以很自信地说，大家喜欢的不是我(外表)的帅。”

谈老友

在王晶的喜剧风格下表现自己

和导演王晶合作多年，刘德华称两人不像导演跟演员，一起合作时很默契，可以“慢下来”，“《赌神》第一集，他真的会花时间告诉我，刘德华跟周润发为什么会变成朋友。但他也会觉得，大家不会看我演的文戏，我说不会，提议就加一点点(文戏)。喜剧电影，当然一定要他掌控，他有他的风格，我只能在他的风格下表现自己的节奏。但是文戏里面应该有的一些，我就会跟他说。”

刘德华还表示，这几年和王晶合作《澳门风云》系列也是缘分，谈到《澳门风云3》上映后的口碑两极，刘德华称有关注评论，心里也会担心。“这个(拍喜剧片)逻辑要特别清楚，我觉得这次(《王牌逗王牌》)逻辑还是比较清楚的。”

谈拍戏

除了脱衣戏，其他都可尝试

刘德华坦言拍喜剧最难，“如果你能站稳喜剧其中的一个板块(风格)就够了。你看周星驰，他有他的板块。沈腾我很喜欢，可能沈腾又会觉得这种夸张的不是我的菜。宋小宝又有他的风格。我也在想，为什么他一笑，人家就笑，他这是一种什么招。”刘德华坦言自己这五六年也研究了很多小品，而自己属于文静的那一派喜剧风格，“我是《孤男寡女》《瘦身男女》那种生活化的喜剧风格。”

从1981年开始，刘德华共出演近150部电影，从喋血街头的浪子，到挥金如土的阔少，抑或是冷静自若的社会精英。刘德华表示，现在除了脱衣服的戏，都可以尝试。至于传言《寒战3》要找他回归出演，刘德华称还没定下来。

想执导不太压抑的电影

刘德华近年来也投资了一些电影，包括《我的特工爷爷》《澳门风云3》《拆弹专家》等片。据悉，此前决定投拍《桃姐》之初，刘德华的团队已算好账，只要投资，亏损就在200万上下。谈及《桃姐》之于他的意义，刘德华说：“《桃姐》的票房这么好，证明了文艺片不是不能赚钱。我希望这样能留住许鞍华导演，否则她可能会改变自己的风格和拍摄方法，那么我们就少了一位如此深沉的导演。”

在投资电影、做制片人的过程中，刘德华也有过当导演的念头，“我一直都在学习，我就觉得我一辈子一定要当一次导演，但是到现在仍然发现挺难的，每一次想当的时候都发现其实有很多人都比我好，所以还是一直在学习中。我挺想拍喜剧片的，像《王牌逗王牌》这样比较轻松的，不要太压抑的。”

谈经验网络评论让年轻演员压力太大

谈到现在的“小鲜肉”演员、小花旦们面临的压力，刘德华直言，“网络上的低评真的是无孔不入了，这个对一些演员的压力也是挺大的。他们也年轻，希望大家给他们空间去长大。我也大概25年之后，大家才‘发现’(我)会演戏，所以他们不用急。我不能说不在意，只是因为网络的那种评论真的无孔不入，这个压力太大了，而且(内地)那么大的市场，跟我们当年香港的市场比，所有的诱惑都更大。”

谈及压力比较大时的排解方式，刘德华表示：“年轻人不管他是不是真的需要朋友，他的生活空间尽量不要在网络上扩大，现实接触的人可以扩大一点。”

[责任编辑： 席倩倩 ]