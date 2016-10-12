胡歌新片出演反派：有意尝试大银幕但不放弃电视剧

新闻摘要： 10月11日，悬疑电影《那年夏天你去了哪里》在北京举办发布会，监制邓汉强、导演周隼、主演宋佳、林家栋、颜卓灵、胡歌到场。现场，片方公布了首款预告片，并宣布定档12月2日。出品人江志强表示，对电影非常有信心，希望在贺岁档有好的票房。

凤凰娱乐讯(采写/秦婉)10月11日，悬疑电影《那年夏天你去了哪里》在北京举办发布会，监制邓汉强、导演周隼、主演宋佳、林家栋、颜卓灵、胡歌到场。现场，片方公布了首款预告片，并宣布定档12月2日。出品人江志强表示，对电影非常有信心，希望在贺岁档有好的票房。

导演：概念来自美国绑架案，是一部描写家庭的悬疑片

导演周隼曾担任过《七剑》、《霍元甲》等影片编剧，这是他第二次执导电影。他介绍，《那年夏天你去了哪里》概念的来源是美国一桩绑架案，一个女孩被绑架后长期和绑匪生活，这桩社会新闻被他作为素材，并创作出了电影故事，这是一部描写家庭的悬疑片，讲述一个小女孩十二年前被绑架，意外获救后回到家中，却发生了一连串诡异故事，旨在表达一些社会性的意义，“完美的家庭并不存在，总有隐藏的裂痕，有黑暗和丑恶的一面，可能会造成毁灭性的打击。”

颜卓灵在片中饰演被绑架的女孩，宋佳饰演她的亲姐姐，同时也是一个心理医生，姐妹俩充满纠葛，林家栋则饰演一个警察，与宋佳有感情戏。

颜卓灵坦言，为了找到一种孤僻、惊悚的角色感觉，拍这部戏的时候总把自己关在小房间里，有自己戏的时候，剧组的人才过来叫她。宋佳则自认胆小、智商低，拍悬疑片容易搞不清楚状况。她大赞二度合作的胡歌很有冒险精神，希望大家关注胡歌在片中的表现。

该片除了宋佳、林家栋、颜卓灵主演外，胡歌也友情出演，还有顾美华和陈观泰的加盟。

胡歌客串演反派：有意尝试大银幕但不放弃电视剧

片方此前在公布档期和海报时，一度将胡歌放在“领衔主演”的位置上，而实际上，胡歌在片中只是客串出演了一个反派角色，在预告片中，镜头也不多，但最后胡歌目露凶光的一幕还是令人期待此角色的发挥。

胡歌介绍，此次扮演是一个没有职业、独来独往、性格深沉的人，预告片中的表现是在迷惑大家，自己并不是反派，而是一个受害者，和被绑架的颜卓灵有情感戏，但不是爱情是亲情。对于“颜值高做什么都对”的说法，他认为，只说对了一半，“颜值高可能做什么都不对，因为你容易受到广泛关注，做什么事情都容易被放大。”

很少接拍电影的胡歌表示，第一次看本片的剧本就被深深吸引，很喜欢这个角色，虽然戏份不是很多，但有非常大的发挥空间。他承认，接下来的确是想尝试大银幕，但也不会放弃电视剧，“对于接演的题材，我没有限制，我看剧本判断的标准非常简单，能够让我相信这个人物和构建的戏剧世界。”对于未来角色的期待，他笑言，看了林家栋饰演的警察角色之后，让自己也更想演警察了。

[责任编辑： 席倩倩 ]