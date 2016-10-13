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杨幂发文庆刘恺威42岁生日 还是“有话悄悄说”

2016-10-13 09:28 [来源： 腾讯娱乐 ]

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　　杨幂刘恺威资料图

　　糯米爸爸和糯米妈妈的微博互动

　　去年杨幂为刘恺威庆生的微博截图

　　腾讯娱乐讯10月13日是刘恺威的42岁生日，零点整杨幂准时更新微博为“糯米爸爸”刘恺威庆生，杨幂写道“远在新疆但不吃肉的糯米爸爸，生日快乐，多吃瓜果～其他的话，我们悄悄说”。对此刘恺威也立刻回复写道“攒劲的很，谢谢米儿妈妈happy~happy”。去年在刘恺威41岁生日的时候，杨幂就在微博发文为刘恺威庆生，她还暧昧喊话“其它话要悄悄说”羡煞一众网友。

　　网友看后纷纷留言送上祝福“哎呀，大幂幂这口猝不及防的狗粮我吃”“就知道你会发博，你一直都是个好妻子好妈妈”“又是这句连着三年”。

[责任编辑： 席倩倩 ]

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