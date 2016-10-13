杨幂发文庆刘恺威42岁生日 还是“有话悄悄说”

杨幂刘恺威资料图
糯米爸爸和糯米妈妈的微博互动
去年杨幂为刘恺威庆生的微博截图
腾讯娱乐讯10月13日是刘恺威的42岁生日，零点整杨幂准时更新微博为“糯米爸爸”刘恺威庆生，杨幂写道“远在新疆但不吃肉的糯米爸爸，生日快乐，多吃瓜果～其他的话，我们悄悄说”。对此刘恺威也立刻回复写道“攒劲的很，谢谢米儿妈妈happy~happy”。去年在刘恺威41岁生日的时候，杨幂就在微博发文为刘恺威庆生，她还暧昧喊话“其它话要悄悄说”羡煞一众网友。
网友看后纷纷留言送上祝福“哎呀，大幂幂这口猝不及防的狗粮我吃”“就知道你会发博，你一直都是个好妻子好妈妈”“又是这句连着三年”。
[责任编辑： 席倩倩 ]
|杨幂新封面大片曝光 光影炫酷个性十足 2016-10-09
|《真正男子汉》曝光杨幂军装敬礼照 站姿标准帅到炸 2016-09-13
|破离婚传言！刘恺威零点晒女儿画作为杨幂庆生(图) 2016-09-12
|杨幂真是越来越少女啦 一双长腿又白又直 2016-09-09
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064