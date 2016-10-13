张翰古力娜扎年底完婚？男方回应：假消息

腾讯娱乐讯(文/赵振宗)日前，微博上有娱乐博主爆料称，作为明星情侣的张翰和古力娜扎将于今年底正式结婚。不过，腾讯娱乐记者12日从张翰处得到回应称该爆料本是子虚乌有。
据了解，名为“圈太子”的娱乐博主，此前曾发微博写道，“独家消息：据张翰友人透露，张翰和古力娜扎即将今年12月份举行婚姻。”而倘若消息属实，现阶段二人应该已经到了筹备婚礼的阶段。
腾讯娱乐记者就此事联系了张翰方面求证，对方给出了直接的回应：“假消息。”由此证明二人好事将近的消息并不属实。
[责任编辑： 席倩倩 ]
|喂食、拥抱、深吻！张翰探班古力娜扎破分手传闻 2016-09-14
|张翰与古力娜扎已经分手？工作人员回复：假的（图） 2016-09-12
|古力娜扎被酸民批爆 男友张翰声援：希望你快乐 2016-05-30
|张翰与古力娜扎深夜幽会恋情或被曝光 双方暂无回应 2014-10-15
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064