张翰古力娜扎年底完婚？男方回应：假消息

新闻摘要： 日前，微博上有娱乐博主爆料称，作为明星情侣的张翰和古力娜扎将于今年底正式结婚。不过，腾讯娱乐记者12日从张翰处得到回应称该爆料本是子虚乌有。

腾讯娱乐讯(文/赵振宗)日前，微博上有娱乐博主爆料称，作为明星情侣的张翰和古力娜扎将于今年底正式结婚。不过，腾讯娱乐记者12日从张翰处得到回应称该爆料本是子虚乌有。

据了解，名为“圈太子”的娱乐博主，此前曾发微博写道，“独家消息：据张翰友人透露，张翰和古力娜扎即将今年12月份举行婚姻。”而倘若消息属实，现阶段二人应该已经到了筹备婚礼的阶段。

腾讯娱乐记者就此事联系了张翰方面求证，对方给出了直接的回应：“假消息。”由此证明二人好事将近的消息并不属实。

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