小S瘦到42.5公斤身材火辣 减肥菜单曝光 图

新闻摘要： 小S上月动鼻中膈手术，被医生嘱咐不能喝酒，虽然在巴黎时装周时不慎破戒，但其余时间她都听医师的话，不仅戒酒，饮食也尽量清淡。她之后将拍摄蔡康永的新片，刚好趁机实行减肥计划。她说，最难瘦的肚子跟腰都瘦下来了，手臂也变细，胸部没缩水，1个月的时间瘦到理想体重42.5公斤，“根本like少女！”

小S

腾讯娱乐讯据台湾媒体《ETtoday》报道，小S上月动鼻中膈手术，被医生嘱咐不能喝酒，虽然在巴黎时装周时不慎破戒，但其余时间她都听医师的话，不仅戒酒，饮食也尽量清淡。她之后将拍摄蔡康永的新片，刚好趁机实行减肥计划。她说，最难瘦的肚子跟腰都瘦下来了，手臂也变细，胸部没缩水，1个月的时间瘦到理想体重42.5公斤，“根本like少女！”

小S于2年前因胖达人事件丢了塑身衣代言，厂商最近再度找上门，邀她担任年度代言人。她为塑身衣拍摄一系列广告，不仅身材凹凸有致，锁骨也凹陷地超明显。她说先前因动鼻子手术的关系，彻底实行减肥，除了在饮食上做调整，搭配运动以及穿著塑身衣，腹部以及最难瘦的背后肉都消除，让她非常满意。

她说自己的饮食菜单，早上会吃面包配一杯咖啡，午晚餐则是正常吃，一餐一定会有一条鱼或肉，蔬菜还有椰子油，而她吃饭的顺序也大有玄机，“先吃鱼或肉、再来是青菜，前面已经有饱足感了，最后会吃一小口的白稀饭。”只要有空就搭配运动，一个月来从46公斤，瘦到现在42.5公斤。

[责任编辑： 席倩倩 ]