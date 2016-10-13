新闻摘要： 46岁“人鱼公主”钟丽缇于真人秀上结识小12岁男友张伦硕，今年6月欣喜接受对方求婚，在下月8日将再披上婚纱当美丽新娘，刚于上月底拍摄完独特“京剧婚纱”的她，日前曝光小两口的婚宴电子请帖，整体以“大海”为主视觉，不仅附上地图与导航按钮，她与未婚夫也化身人鱼悠游在大海，美的令人屏息。

钟丽缇的电子请帖曝光

腾讯娱乐讯据台湾媒体《中时电子报》10月12日报道，46岁“人鱼公主”钟丽缇于真人秀上结识小12岁男友张伦硕，今年6月欣喜接受对方求婚，在下月8日将再披上婚纱当美丽新娘，刚于上月底拍摄完独特“京剧婚纱”的她，日前曝光小两口的婚宴电子请帖，整体以“大海”为主视觉，不仅附上地图与导航按钮，她与未婚夫也化身人鱼悠游在大海，美的令人屏息。

有别于京剧婚纱照，钟丽缇与张伦硕誓言将婚宴打造成别种风格，而今日他们向各方好友发出电子请帖，一打开便能看小两口化身人鱼夫妻于海中徜徉，加上背景缓缓传出的轻快音乐，让收到的人彷佛都能置身于海中，感受2人的浪漫、甜蜜。

据悉钟丽缇此次将以“海洋”为主题，规定出席来宾需穿着深蓝、浅蓝及黄色等服饰，搞笑表示欢迎大家Cosplay出席，想将婚宴营造成嘉年华，而在寄出去的请帖上，不仅附上婚宴地点、流程，还明说婚宴后将有after party，此外，此请帖也极具巧思，有地图以及导航按钮，而随之附上的，还有钟丽缇与张伦硕的唯美沙龙照，男方大方展现健美身材，女方则再现当年风靡两岸的人鱼扮相，勾起不少人的美好回忆。

[责任编辑： 席倩倩 ]