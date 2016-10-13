钟丽缇的电子请帖曝光
腾讯娱乐讯据台湾媒体《中时电子报》10月12日报道，46岁“人鱼公主”钟丽缇于真人秀上结识小12岁男友张伦硕，今年6月欣喜接受对方求婚，在下月8日将再披上婚纱当美丽新娘，刚于上月底拍摄完独特“京剧婚纱”的她，日前曝光小两口的婚宴电子请帖，整体以“大海”为主视觉，不仅附上地图与导航按钮，她与未婚夫也化身人鱼悠游在大海，美的令人屏息。
有别于京剧婚纱照，钟丽缇与张伦硕誓言将婚宴打造成别种风格，而今日他们向各方好友发出电子请帖，一打开便能看小两口化身人鱼夫妻于海中徜徉，加上背景缓缓传出的轻快音乐，让收到的人彷佛都能置身于海中，感受2人的浪漫、甜蜜。
据悉钟丽缇此次将以“海洋”为主题，规定出席来宾需穿着深蓝、浅蓝及黄色等服饰，搞笑表示欢迎大家Cosplay出席，想将婚宴营造成嘉年华，而在寄出去的请帖上，不仅附上婚宴地点、流程，还明说婚宴后将有after party，此外，此请帖也极具巧思，有地图以及导航按钮，而随之附上的，还有钟丽缇与张伦硕的唯美沙龙照，男方大方展现健美身材，女方则再现当年风靡两岸的人鱼扮相，勾起不少人的美好回忆。
[责任编辑： 席倩倩 ]
|婚礼进入倒计时！钟丽缇试穿婚纱两女藏裙底 2016-10-09
|钟丽缇张伦硕浪漫婚纱照曝光 2016-09-08
|钟丽缇京剧新娘装 2016-09-01
|修成正果！钟丽缇张伦硕宣布11月8日大婚 2016-08-09
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064