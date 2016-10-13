赵薇夫妇减持阿里影业股份 套现逾12亿港元

新闻摘要： DoNews10月12日消息据港交所文件，赵薇10月5日减持7.993亿股阿里影业股份，每股作价1.571港元，持股比例由8.14%降至4.97%，套现12.557亿港元。

赵薇、黄有龙夫妇(资料图)

DoNews10月12日消息据港交所文件，赵薇10月5日减持7.993亿股阿里影业股份，每股作价1.571港元，持股比例由8.14%降至4.97%，套现12.557亿港元。

2014年12月20日，赵薇夫妇以每股1.6港元的价格，购入逾19.3亿股阿里影业股份，耗资近31亿港元。交易完成后，赵薇夫妇凭借9.18%的股份，成为阿里影业第二大股东。

此次也并非赵薇首度减持阿里影业股票，早在2015年5月4日，据港交所公开数据显示，赵薇就曾以每股3.9港元减持2.56亿股阿里影业股份，套现约9.984亿港元。

[责任编辑： 席倩倩 ]