洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

又一个男星被曝出轨！这次主持人李晨躺枪 图

2016-10-13 09:32 [来源： 凤凰娱乐 ]

分享到：

　　李晨微博疑与被曝朋友圈高度一致

　　10月12日，博主“那些不敢说的秘密”发布一份网友投稿，该网友自曝与某男星是炮友。该女模透露，男星微博有七百来万粉丝，有一定知名度，有老婆有孩子。两人通过软件打招呼，随后自己去了男星酒店。女模称男星很警惕，私处不粗但特别长，十多分钟完事，后来两人在深圳、北京都约了。女模晒出男星朋友圈截图，并透露男星自曝经常约模特。

　　爆料截图

　　微博曝光后，不少网友质疑朋友圈截图可以造假。女模解释称爆料是想报复男星，因为男星冷漠，约了以后聊天就只回几个字，又想约才会搭理，并且把自己当贼防。女模更爆料，男星上个月也被爆约炮，男星老婆微博已一直没有更新。

　　爆料一出，有网友扒出男星疑是主持人李晨。李晨微博粉丝有692万，有妻子有儿子。男星朋友圈发的潮牌广告图、冰淇淋照片跟李晨微博照片完全一致。被质疑朋友圈截图造假时，女模回应：“他儿子的小视频能造假吗？”目前，李晨未在微博回应，爆料真实性有待求证。

[责任编辑： 席倩倩 ]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605