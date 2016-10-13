又一个男星被曝出轨！这次主持人李晨躺枪 图

新闻摘要： 10月12日，博主“那些不敢说的秘密”发布一份网友投稿，该网友自曝与某男星是炮友。该女模透露，男星微博有七百来万粉丝，有一定知名度，有老婆有孩子。两人通过软件打招呼，随后自己去了男星酒店。女模称男星很警惕，私处不粗但特别长，十多分钟完事，后来两人在深圳、北京都约了。女模晒出男星朋友圈截图，并透露男星自曝经常约模特。

李晨微博疑与被曝朋友圈高度一致

10月12日，博主“那些不敢说的秘密”发布一份网友投稿，该网友自曝与某男星是炮友。该女模透露，男星微博有七百来万粉丝，有一定知名度，有老婆有孩子。两人通过软件打招呼，随后自己去了男星酒店。女模称男星很警惕，私处不粗但特别长，十多分钟完事，后来两人在深圳、北京都约了。女模晒出男星朋友圈截图，并透露男星自曝经常约模特。

爆料截图

微博曝光后，不少网友质疑朋友圈截图可以造假。女模解释称爆料是想报复男星，因为男星冷漠，约了以后聊天就只回几个字，又想约才会搭理，并且把自己当贼防。女模更爆料，男星上个月也被爆约炮，男星老婆微博已一直没有更新。

爆料一出，有网友扒出男星疑是主持人李晨。李晨微博粉丝有692万，有妻子有儿子。男星朋友圈发的潮牌广告图、冰淇淋照片跟李晨微博照片完全一致。被质疑朋友圈截图造假时，女模回应：“他儿子的小视频能造假吗？”目前，李晨未在微博回应，爆料真实性有待求证。

[责任编辑： 席倩倩 ]