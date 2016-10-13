那英加盟《蒙面唱将》 做歌手还是做猜评还是谜

新闻摘要： 自江苏卫视《斯柯达·蒙面唱将猜猜猜》开播以来，从轮番上阵的神秘唱将到谈笑风生的猜评团，都是星光熠熠，而近日传来的一则消息更让全场星光更加闪耀，那就是乐坛天后级嘉宾——那英即将加盟《蒙面唱将》。

疑似那英

自江苏卫视《斯柯达·蒙面唱将猜猜猜》开播以来，从轮番上阵的神秘唱将到谈笑风生的猜评团，都是星光熠熠，而近日传来的一则消息更让全场星光更加闪耀，那就是乐坛天后级嘉宾——那英即将加盟《蒙面唱将》。据证实，蒙面导演组很早就见缝插针地向那英抛出橄榄枝，刚刚结束了《中国新歌声》总决赛的那英总算答应邀约，参与今年《蒙面唱将》的录制，至于是以蒙面歌手的身份登台，还是以评审身份坐阵猜评席，则要卖个关子。

两年《蒙面》场外猜评当不够

那英“顺风耳”秒认林宥嘉

实际上，那英与《蒙面》早有渊源。从去年《蒙面歌王》开始，她就是节目的忠实观众，甚至还与去年同节目的其他两位导师周杰伦、汪峰加入了场外明星猜评团，从红转椅穿越到了“蒙面”舞台。作为乐坛天后的那英对内地歌手了如指掌，在娱乐圈极广的人脉造就了那姐一对名副其实的“顺风耳”。相较当时踌躇不定的周杰伦，那英一出手，可谓一猜一个准。当时“野草”的一曲《三十岁的女人》深入人心，经验老道的那英初闻其声就立刻锁定了谭维维：“那咬字我都听出来了，这是她最擅长的类型，唱得好。”另一位歌手“流浪者”，由于面具严严实实，唱腔也颇有掩饰性与迷惑性，曾引发了网友们的激烈讨论，不断在罗中旭、关喆、羽凡、沙宝亮等几位男歌手中徘徊不定。但那英显然毫无迟疑，一语道破他就是在乐坛沉寂了很久的沙宝亮：“他声音太有特点了，走路也有特点，基本上我一眼就能认出来。”

直到今年，虽然那英身负《中国新歌声》导师之责，工作繁忙，但她对《蒙面唱将》也有着持续关注，近期流出的一个网络视频就足以证明这一点。相较而言，今年的面具比去年更加严实，歌手在唱法上也有意识地制造迷惑性，猜人的难度大大增大。从第一期节目开始，那英就爱在私底下研究歌手，“帮我消消黑眼圈”的熊猫一出现，那英当即听出了正确答案——林宥嘉。“林宥嘉我听出来了。”那英自信的放话，果然在揭面环节得到印证。此外，节目中一位堪称史上最难猜的歌手——“尖耳朵的阿凡达妹妹”，她的《海阔天空》听出了张惠妹的感觉，《吉米来吧》的魔性可爱又神似范晓萱，《一样的月光》有苏芮的神韵,《偏偏喜欢你》演绎出了王菲的感觉，总之不同风格信手拈来，连Ella都说“她绝对是外星人无疑”。她一出现，微博上#追踪阿凡达妹妹#、#全民人肉阿凡达妹妹#的热门话题一直高温不减，众说纷纭之下，那英倒对这位“阿凡达妹妹”的身份很是自信，“我觉得就是谭晶，但是别人就是没猜出来。”从语气上看，那英对于《蒙面》这个节目相当了解，对猜歌手也有一套自己的看法，热情度很高。

蒙面玩神秘还是猜评当“神探”

那英空降《蒙面》悬念十足

既然现在确定了那英会登台今年《蒙面唱将》，那么她究竟是做蒙面歌手，还是坐进猜评席依然是个未解之谜，而这两种的可能性都很大。作为歌手，那英的音色有点沙哑，有玛利亚·凯瑞一般的蝶窦共鸣。但比扎实唱功更难得的，还是走心的演唱风格。那英的歌总能营造出丰富的情感氛围，宣泄着听者的情绪，倾诉着作品的意境。早年的她抓住了通俗音乐的崛起而一曲爆红，成为第一个敢吃螃蟹并且成功的内地女歌手。90年代，同时期内地在流行乐还徘徊在《小芳》、《纤夫的爱》、《久久女儿红》这类半民歌时，那英首次签约台湾福茂唱片，发行了《征服》、《干脆》、《心酸的浪漫》等脍炙人口的歌曲，无论从歌唱本身或是演出成就上说，她都符合“天后”名号。近几年，在《中国新歌声》等节目中，那英大胆尝试了各种曲风，甚至演唱周杰伦的饶舌歌曲《我要夏天》、中国风名作《青花瓷》，使其歌路变得更加宽广，若是参加《蒙面唱将》演唱不同于自己曲风的歌曲也非常有可能。

可是，那英远远不是“只会唱歌”那么简单，加入猜评团也不是没有可能。虽然是八九十年代的女歌手，但那英至今活跃在综艺舞台上。能成为歌坛的常青树、娱乐圈的大姐大，很大程度上是由于她长期在乐坛积累形成的结果。在乐坛打拼的近三十年，那英的关键词是一个“敢”字。她敢于尝试差异化的歌声，多样化的曲风，使自己能不断保持大众心中的知名度和新鲜感。同时，那英还具有敏锐的洞察力，无论从《中国新歌声》中抢到的优秀学员来看，还是对于《蒙面唱将》一贯的热忱和对节目音乐性的兴趣，都体现了她不一般的“眼力”和“耳力”。并且，那姐大大咧咧的性格使她在娱乐圈的摸爬滚打中，结交了无数流行歌坛的朋友，无论是从天王天后级别的大咖，还是到风味独特文艺格调的歌手，总之，她对于乐坛的歌手颇为了解。此次，今年《蒙面唱将》的猜评团里有陶晶莹、巫启贤、大张伟、Ella都与那英有着颇为亲密的关系，猜评席甚至还有那英爱徒赵露助阵，似乎都在有意无意地透露，那英很可能会加入蒙面的猜评团，加入猜人的豪华阵营。

此次那英确定加盟《蒙面唱将猜猜猜》，实则了却了许多人的心愿，也圆了她两年的“蒙面梦”。而随着节目的持续播出，离那英的登台也越来越近，究竟她会是以歌手身份出场还是强势加入猜评团？想必只能等到节目播出的那一天才能揭晓谜底。

[责任编辑： 席倩倩 ]