新闻摘要： 徐娇在《我们来了》中一直以各类主题服装惊艳亮相，该节目于近期完美收官。徐娇从首站澳门的墨鲤抄，成都的汉服，到大连站的高定礼服，她每次的服装都会很用心的结合当地特色来搭配，其中更是融入很多汉元素和中华风，Lolita洋装、运动装、休闲装，造型风格百变。

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