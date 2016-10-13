徐娇在《我们来了》中一直以各类主题服装惊艳亮相，该节目于近期完美收官。徐娇从首站澳门的墨鲤抄，成都的汉服，到大连站的高定礼服，她每次的服装都会很用心的结合当地特色来搭配，其中更是融入很多汉元素和中华风，Lolita洋装、运动装、休闲装，造型风格百变。徐娇穿着汉服齐腰襦裙呈现在大家面前时，不少观众惊呼：“汉服也很美哦。”而当她穿上汉服男装圆领袍时，立马收获一票迷妹。徐娇的穿搭风格也随时在二三次元中无缝切换，并有粉丝纷纷留言“求同款美衣和穿搭指南”。
[责任编辑： 席倩倩 ]
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