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宋冬野涉毒系吸食大麻 或被行政拘留

2016-10-14 09:47 [来源： 搜狐娱乐 ]

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　　宋冬野

　　13日下午，著名歌手宋冬野因涉毒被北京警方控制，影视自媒体《影视风尚标》第一时间独家报道此事，引起广泛关注。今天凌晨1点，《影视风尚标》从权威渠道独家获悉，经过尿样检测，宋冬野呈大麻阳性，按照我国治安处罚相关规定，宋冬野或被行政拘留。截至记者发稿时，此案还在进一步工作中。

　　10月13日，警方接到群众举报称，在朝阳区柏林爱乐小区有人吸食毒品，北京警方随后联合丰台警方赶到事发地，将涉嫌吸食毒品的宋冬野控制，经过尿样检验，宋冬野呈现大麻阳性，随后，他被带到丰台区东铁匠营派出所接受进一步调查。

　　按照《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十二条规定，有下列行为之一的，处10日以上15日以下行政拘留，可以并处2000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下行政拘留或者500元以下罚款：

　　(一)非法持有鸦片不满200克、海洛因或者甲基苯丙胺不满10克或者其他少量毒品的；

　　(二)向他人提供毒品的；

　　(三)吸食、注射毒品的；

　　(四)胁迫、欺骗医务人员开具麻醉药品、精神药品的

　　在宋冬野吸毒的消息被爆出后，其经纪公司曾予以否认，事发时宋冬野刚刚结婚两月。值得一提的是，宋冬野曾在2014年一次接受采访时，被问及明星吸毒怎么看时表示，“其实没有那么严重吧，还是可以改正的”。

[责任编辑： 孙静 ]

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