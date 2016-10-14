民谣歌手宋冬野涉毒被抓 新婚妻子称不可思议

新闻摘要： 昨日下午，有网友发微博爆料称“北京著名姓民谣歌手吸毒被抓”。当晚6点，新京报记者从权威渠道证实，歌手宋冬野涉嫌吸毒已被警方控制。随后，在宋冬野所经营的酒吧，有人员被警方带走。对于宋冬野涉毒的消息，其新婚妻子赵晓璐则表示“不可思议”。

昨晚，在宋冬野经营的“NOTHERE不在”酒吧，警方带走一名戴口罩的长发女子及酒吧工作人员。新京报记者林斐然摄

昨晚，在宋冬野经营的“NOTHERE不在”酒吧，警方带走一名戴口罩的长发女子及酒吧工作人员。新京报记者林斐然摄

宋冬野

昨日下午，有网友发微博爆料称“北京著名姓民谣歌手吸毒被抓”。当晚6点，新京报记者从权威渠道证实，歌手宋冬野涉嫌吸毒已被警方控制。

随后，在宋冬野所经营的酒吧，有人员被警方带走。对于宋冬野涉毒的消息，其新婚妻子赵晓璐则表示“不可思议”。

网传被抓地点系宋冬野住处

“朝阳群众又立功！”昨日下午3点48分，网友“六合斯诺”发布微博爆料，称“北京著名S姓民谣歌手吸毒被抓，地点在朝阳北路柏林爱乐三期，起获毒品80多克。”

昨日下午5点，朝阳北路柏林爱乐三期小区保安表示，下午3点左右，小区内曾出现一辆警车，“但不知道干什么，也没有看到警察抓人”。对于宋冬野吸毒一事，小区多位居民表示“不知情，在小区也没见过他”，该小区附近一家烟酒店老板证实，宋冬野就居住在此处。

经查询发现，宋冬野的经纪公司为摩登天空，拨通该公司官方网站上的电话后，一名自称为该公司艺人经纪部门的工作人员邓女士表示，宋冬野吸毒一事“纯属谣传”。记者多次拨打宋冬野的手机，但一直无人接听。

所经营酒吧人员被警方带走

下午6点15分，前往距柏林爱乐三期约500米的“NOTHERE不在”酒吧，附近多名商户证实这是宋冬野经营的酒吧。

该酒吧吧台一名工作人员称，宋平时较少出现在酒吧，好久没来了，“最近在外地。”

晚7时，有公安民警持相关文件进入该酒吧，此后关上酒吧大门。大约20分钟后，一身穿绿色棉服，戴口罩的长发女子和前述吧台工作人员被警方带离酒吧，乘一辆面包警车驶离现场。后酒吧大门紧闭，处于歇业状态。

附近多个商铺工作人员证实，宋平时住在柏林爱乐三期，未外出演出时，经常看到他在“NOTHERE不在”酒吧内和其他民谣歌手喝酒。在这些“邻居”们的印象里，宋冬野平时性格随和，粉丝要求拍照签名都很痛快，“吸没吸毒也看不出来。”

新婚妻子：吸毒“怎么可能”

据悉，今年七夕节，宋冬野和女友赵晓璐登记结婚。

随后新京报记者与赵晓璐取得联系，她表示非常突然：“他(宋冬野)吸毒？怎么可能有这种事。你这通电话太不可思议了。”

而当被问及目前宋冬野人在何处时，赵晓璐表示自己没有责任也没有义务向媒体透露相关信息，“你去问他们经纪公司吧。”

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宋冬野

1987年11月10日出生于中国北京，中国民谣歌手，音乐创作人。

2009年，在豆瓣以独立音乐人的面貌，推出歌曲《抓住那个胖子》、《年年》、《嘿，裤衩儿》等歌曲。2011年，宋冬野推出歌曲《安和桥》、《就在不远的2013》。

2012年签约摩登天空，单曲《董小姐》收录在2012年12月发行的《摩登天空7》中。2013年8月发行专辑《安和桥北》。2013年12月4日凭借专辑《安和桥北》荣获首届鲁迅文化奖年度音乐奖。2014年8月15日，宋冬野推出第一支官方MV《斑马，斑马》。

宋冬野曾在2014年一次接受采访时，被问及明星吸毒怎么看时表示，“其实没有那么严重吧，还是可以改正的”。(记者 赵凯迪 李禹潼 林斐然 程彦珲 杨畅)

[责任编辑： 孙静 ]