获诺贝尔文学奖的鲍勃迪伦 也吸过毒想过自杀

新闻摘要： 刚刚过去的10月13日，对民谣爱好者来说，绝对是个不平凡的日子。在这一天，凭借《董小姐》走红的民谣歌手宋冬野被爆因吸毒被捕，而全世界最有影响力的民谣摇滚大师鲍勃-迪伦(Bob Dylan)则获得了诺贝尔文学奖。当然，鲍勃-迪伦与宋冬野的巧合并不止这些，早在1966年的一段采访音频中，他就自爆曾经在纽约吸过毒，还透露曾经想过自杀。幸运的是，他克服了毒瘾，之后还获得了音乐和文学上的最高奖项。

75岁的鲍勃迪伦是第一位赢得诺贝尔文学奖荣誉的歌手

刚刚过去的10月13日，对民谣爱好者来说，绝对是个不平凡的日子。在这一天，凭借《董小姐》走红的民谣歌手宋冬野被爆因吸毒被捕，而全世界最有影响力的民谣摇滚大师鲍勃-迪伦(Bob Dylan)则获得了诺贝尔文学奖。当然，鲍勃-迪伦与宋冬野的巧合并不止这些，早在1966年的一段采访音频中，他就自爆曾经在纽约吸过毒，还透露曾经想过自杀。幸运的是，他克服了毒瘾，之后还获得了音乐和文学上的最高奖项。

他是伟大的音乐人，也是划时代的符号

作为全世界最有影响力的民谣和摇滚大师，鲍勃-迪伦身兼歌手、创作人、作家、演员、画家等多重身份，曾获得格莱美终身成就奖、奥斯卡最佳原创歌曲奖、金球奖最佳原创歌曲奖，普利策奖特别荣誉奖等多个奖项，如今他又获得了诺贝尔文学奖，可谓将全球文学和音乐领域的最高奖项都收入囊中。

作为20世纪60年代美国民权运动的代言人，鲍勃-迪伦将抗议与革命写成歌词谱曲，用吉他弹奏出来，把热血根植于每个听众的内心。他的音乐直接影响了约翰-列侬、尼尔-扬等大批音乐人，被《时代杂志》列入最有影响力的100人名单。“垮掉的一代”的鼻祖、美国著名诗人艾伦-金斯堡认为，迪伦的音乐是“对从惠特曼到凯鲁亚克这些美国先知的响应”。已逝的苹果创始人乔布斯也说过：“他是我心目中经久不衰的英雄之一。我对他的喜变随着时间而生长，现在已经成熟。”

鲍勃-迪伦年少成名，也曾经沾染过毒品。根据BBC报道，鲍勃•迪伦在1966年的一段采访音频中承认曾吸毒：“我在纽约成功戒掉了自己的毒瘾，那段时间我因为毒瘾身体非常虚弱，但是我戒掉了它。”在那段采访中，鲍勃-迪伦还透露自己曾经想自杀。他说：“死亡对于我来说不算什么，如果我能很快死去，那死亡对我来说并没有什么意义。我可以很轻松的自杀，我承认我有过这个念头，但是我不会这么做。”

不过，鲍勃-迪伦并没有被这些打倒。在另类文化“垮掉的一代”风潮过去后，他继续坚持发行唱片，并不断在世界各地巡回演出。在1991年获得了格莱美终身成就奖后，他又在四届格莱美上获得最佳摇滚歌手和专辑奖项。

2011年，鲍勃-迪伦首次来到北京开唱，崔健、汪峰、张楚、何勇、左小祖咒等摇滚界名流都到现场观看。当晚，他总共演唱了17首歌，与歌迷想象中的怀旧和大合唱不同，这是一场不讨好观众，不煽情的演出。不少观众直到听到那句“Like a rolling stone”的吟唱，才意识到那是红遍60年代的热门曲目《像一块滚石》。那晚，鲍勃-迪伦像一个老的民间艺人那样，完成了一场带点即兴，又像是半成品的演出。小小的“报复”了那些朝圣的歌迷。

他已经75岁了，骨子里仍保留着“在路上”的血液，不太喜欢怀旧，也不怕过时。因为在他看来，他写的任何一首歌都不会过时，“无论它们是关于什么话题的，它们承载的是那些我永远找不到答案的东西……”

他曾经多次被提名诺贝尔，最终获奖却不全因为“文学”

鲍勃-迪伦不仅是20世纪最伟大的音乐人，更是一位杰出的诗人。尤其是他早期的音乐作品，文学性是高于音乐性的。他本人也把诗人的标签放在更前面。他说：“我先是一个诗人，而后是一个音乐家，实际上，无论是死是活，我都是一个一般人。”10月13日，他的这种身份获得了嘉奖，瑞典文学院宣布将2016年诺贝尔文学奖授予他。

这并不是鲍勃-迪伦第一次入围诺贝尔文学奖，早在1996年艾伦-金斯堡就为了他提名而写推荐信，“虽然他(迪伦)作为一个音乐家而闻名，但如果忽略了他在文学上非凡的成就，那么这将是一个巨大的错误。事实上，音乐和诗是联系着的，迪伦先生的作品异常重要地帮助我们恢复了这至关重要的联系。”

1997年，鲍勃-迪伦第一次获得瑞典学院的提名，但当时只是一些大学的文学教授和艺术家对他感兴趣，并没有进入到瑞典文学奖委员会，属于比较外围的提名。那之后，他连续多年被提名，由于提名次数太多，被网友拿来与日本作家村上春树相提并论。直到今年，他终于将诺贝尔文学奖收入囊中。

虽然很多人认同他在文学和诗歌上的成就，却对诺贝尔文学院把这个文学上的顶级荣誉授予他感到质疑，认为他没有写过传统意义上的文学作品，文学成就也比不上其他美国作家，譬如诗人埃兹拉-庞德等。而《大西洋月刊》更是在他获奖一个多小时后，专门补发了一篇2013年的文章《鲍勃-迪伦不应该获得诺贝尔文学奖》。

这种质疑其实是没有必要的，诺贝尔文学院给出了清晰的理由，这不是一个纯文学奖项。常任秘书萨拉-达尼乌斯评论迪伦说，“在美国歌曲传统形式之上开创了以诗歌传情达意的新表现手法”。她还将迪伦的作品与古希腊两位诗人荷马和萨福(Sappho)相提并论，称“他是一个伟大的诗人，是一个伟大的曲作者，承载着伟大的美国歌曲传统，45年来不断地改变自己的风格，改变自己的形象。”(默默/文)

[责任编辑： 孙静 ]